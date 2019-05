El Brexit, la eutanasia y el cambio climático centrarán la próxima edición de los Cursos de Verano de la UPV Roberto Iñiguez de Onsoño, Agustín Erkizia, Cristina Uriarte e Itziar Alkorta. / MICHELENA Cerca de 3.000 personas ya se han matriculado para la 38 edición TERESA FLAÑO Jueves, 16 mayo 2019, 13:25

En su vocación de estar lo más cercanos posible a la actualidad, los XXXVIII Cursos de Verano de la UPV/EHU, que se inaugurarán el próximo día 30, tratarán temas como el futuro de la Unión Europea y el Brexit, la bioética, el Big-Data, o el cambio climático. Tampoco faltarán los ya tradicionales apartados de 'El viaje de la vida', de la mano de Irizar, y 'Aprender a enseñar', organizado por el Departamento vasco de Educación y orientado fundamentalmente a los docentes.

Esta edición cuenta con una nueva directora. Itziar Alkorta se pone al frente de estos cursos, tomando el relevo a Carmen Agoués, con el objetivo de que se mantengan como «un lugar de encuentro para todo el mundo». De momento parece que ese propósito se está cumpliendo porque hasta esta mañana ya son 2.831 personas las que se han matriculado, cifra superior a la de años anteriores y que de mantenerse este ritmo «nos obligará a estar un poco más apretados en el Palacio Miramar» para dar acogida a todos los alumnos.

A lo largo de casi cuatro meses, serán 191 las «propuestas presenciales», como ha comentado hoy el vicerrector del campus de Gipuzkoa, Agustín Erkizia, en la presentación de esta edición, junto a otras actividades abiertas en las que no hace falta inscripción. Además, siguiendo la filosofía de ediciones anteriores de ir ampliando el territorio al que llegan, los Cursos de Verano se acercan a 20 nuevas localidades como Pasai San Pedro, Hendaia, Elizondo o Lekeitio.

La inauguración oficial tendrá lugar el 19 de junio en el Palacio Miramar con la conferencia del director del Centro de Física de Materiales (CSIC-UPV/EHU), el internacionalmente reconocido investigador donostiarra Javier Aizpurua. Con el título de 'Cuando la luz se hace pequeña', hablará sobre la respuesta óptica en nanopartículas, que presentan propiedades tecnológicas especialmente interesantes, por ejemplo, para la utilización de termoterapia en células cancerígenas.

A la hora de hacer un repaso sobre los grandes bloques de esta edición, Alkorta ha comentado que «a diez días de las elecciones europeas, llenos de interrogantes sobre el futuro de la Unión Europea y del peso que puedan alcanzar las fuerzas que quieran precisamente acabar con ella, se plantea este tema crucial a través de diversos cursos que abordan distintas visiones». Dos especialistas en la materia: Joseph H. H. Weiler, profesor de la New York University, y Armin Von Bogdandy, director del Max Institute for Comparative Public Law and International Law de Heidelberg mantendrán un diálogo en el curso 'El futuro de la Unión Europea. Retos y desafíos' en el que debatirán sobre estos desafíos.

También participará Ieanor Sharpston, la primera mujer nombrada por el Reino Unido abogada general en el Tribunal de Justicia de la Unión, que aportará su visión sobre las consecuencias del Brexit. Sus efectos en la ciudadanía y en la economía serán analizados con detenimiento en septiembre, cuando se sepa ya si los electos británicos toman o no posesión de sus escaños.

La composición del nuevo Europarlamento y la correlación de fuerzas surgida con la irrupción de los populismos son objetivos de otro de los cursos, dirigido por Francisco Aldecoa, uno de los referentes en el estudio del proceso de construcción de la Unión Europea y miembro de la Asociación Cultural Eurocampus, que considera que el Brexit ha propiciado una mayor cohesión entre los estados miembros. El Consejo de Europa como antecedente de la Unión, y sobre todo pilar en la política de derechos humanos, tendrá su propio curso para conmemorar su 70 aniversario.

Alkorta también ha comentado que el curso auspiciado por el Parlamento Vasco se centrará en los sistemas electorales del siglo XXI, que contará con la presencia de uno de los mayores expertos internacionales en la materia, el profesor de la Universidad alemana de Heidelber y premio Max Planck de investigación Dieter Nohien.

Con la eutanasia como una de las cuestiones más debatidas en los últimos meses entre los ciudadanos españoles, los Cursos de Verano abordarán el tema en 'Los derechos de las personas al final de la vida', donde el Ararteko reunirá a un grupo de expertos de la medicina paliativa, psicología, derecho y bioética.

El Big-Data aplicado al mundo de la salud es otra de las materias en las que se incidirá este verano, en concreto los cursos se centrarán en la nueva realidad que se abre con la impresión 3D y la bioimpresión de células y tejidos en terapias regenerativas.

La preocupación por la degradación medioambiental, el cambio climático y la sostenibilidad en general, ha sido motivo de estudio desde hace años en los Cursos de Verano de la UPV. Su directora ha recordado que «hace diez días el informe IPBES (Plataforma Intergubernamental sobre la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos) impulsado por la ONU, dio la alerta mundial. Un millón de especies animales y vegetales están en peligro de extinción en las próximas décadas. Uno de los objetivos de esta plataforma internacional es precisamente comunicar adecuadamente a la ciudadanía de todo el mundo la realidad del problema derivado del cambio climático. Son varios los cursos centrados en este área, 18 en total. Uno de ellos se ocupa precisamente de cómo informar de los grandes retos a los que se enfrenta el planeta. Ihobe, organizador del mismo, incide en auspiciar una comunicación comprometida alejada de catastrofismos pero realista.

El ciclo 'El viaje de la vida' intentará acercarse a los inicios de la humanidad de la mano de Juan Ignacio Pérez Iglesias, reciente premio Eusko Ikaskuntza-Laboral Kutxa, en 'Los orígenes de casi todo'. A lo largo de todo el verano se realizará un recorrido desde el universo, el sistema solar, la Tierra, el ser humano, y el lenguaje para llegar a la capacidad de tener pensamientos simbólicos, crear arte y tener conciencia ética. Harkaitz Cano sobrepasará el libro físico en el curso 'Literatura muntanteak' con una performance que realizará en Tabakalera.

Con 'Aprender a enseñar', el Departamento de Educación apuesta por la formación continua y sirve para dotar de herramientas a los docentes en un momento en que, como ha señalado la consejera Cristina Uriarte, «el sistema educativo ha cambiado» y en el que es necesario dotar al alumnado de «una visión crítica y transformadora de la realidad». Este ciclo contará con diez cursos específicos en los que se tratarán temas como el papel del profesorado, la educación inclusiva, la igualdad, el bullying o las Steam.