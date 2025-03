La cifra de trabajadores que quiere cambiar de empleo y ser profesor se dispara en Gipuzkoa

«Existe la creencia de que todo el mundo vale para ser profesor, y eso no es así»

Aitor Marchueta, con una considerable trayectoria profesional a sus espaldas ya en la UPV/EHU, es un firme defensor de la profesión de la docencia. «Tengo la sensación, a veces, de que se cree que todo el mundo puede ser profesor... Y eso no es así. Pero, bueno, como pasa con los médicos, abogados, etc.», comenta con determinación. La educación, para Marchueta, «es fundamental. Por las aulas de los docentes van a pasar los futuros jueces, ingenieros, investigadores». Por lo tanto, considera, «es vital que el profesorado esté muy bien preparado, porque eso va a ayudar a que nuestras futuras generaciones salgan mejor». Como docente de profesión, a Marchueta le apena que «a nivel social no se le dé la importancia que merece a la enseñanza. Creo con firmeza que es algo que tenemos que poner en valor, como se hace, por ejemplo, en algunos países del norte de Europa». El máster, recuerda este profesor, «ya no es lo que era el antiguo Certificado de Aptitud Profesional -CAP-. Aún hay gente que pregunta por el CAP», afirma sorprendido. Entonces, agrega, «hay quien piensa que esto es pagar y, en cuestión de meses, ya podías ser profesor. No, no. Esto ha cambiado». Ahora, según Marchueta, «este máster es otra cosa muy diferente que ha llegado para dignificar la profesión». Para evitar que ingresaran en Magisterio personas que, en realidad, no estaban interesadas en la docencia, en Baleares se instauró en 2021 una prueba de acceso especial para todos los alumnos que quisieran dar clase en Infantil y Primaria. Ese filtro, que aún no ha llegado al sistema universitario vasco, «sí ha estado aquí alguna vez sobre la mesa, pero no se ha aplicado porque los recursos de la UPV son finitos», cuenta Marchueta.