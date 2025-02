«El bajón en ciencias y castellano es tan notorio como extraño»

La comunidad educativa vasca ha vuelto a situarse en el foco mediático esta semana. Los resultados de las evaluaciones diagnósticas que prepara el departamento vasco ... de Educación reflejaron, para algunos expertos, el preocupante nivel de los alumnos vascos de 13 y 14 años en ciencias, euskera y castellano. Luis Lizasoain Hernández (Madrid, 1958), experto en evaluaciones educativas, considera que «el descenso en esos resultados está ahí, es cierto. Pero yo no lo veo tan exagerado». Con más de 40 años de experiencia profesional en este ámbito y la investigación de la enseñanza, forma parte desde el año pasado del foro de expertos convocado por el Gobierno Vasco para revisar el sistema educativo de Euskadi.

- ¿Qué opina de esa bajada de rendimiento en las notas de ciencias, euskera y castellano?

- Mire, yo fui uno de los encargados de mirar y analizar en profundidad esos datos.

- ¿Y cuál fue la conclusión?

- No me atrevo a dar ninguna hipótesis para explicar esta bajada. Los hemos analizado en profundidad y no encontramos la razón. Es muy extraño, porque este tipo de bajadas se suelen dar en el resto de asignaturas también, pero no en la misma intensidad. Y en este caso no ha sido así. Seguro que hay varios factores y uno de ellos podría ser la herencia del Covid (las pruebas de los alumnos de 2º de la ESO se hicieron en 2023), pero es obvio que ese no es el motivo principal.

Herencia pandémica «Los efectos del Covid en las aulas podrían estar detrás de esta bajada, pero está claro que no son el factor clave»

- ¿Son preocupantes los resultados en estas tres materias?

- El descenso en el rendimiento de esas asignaturas es reseñable, eso es indudable. Con todo, yo no hablaría de desplome. Aquí hay un problema, o una cuestión importante, mejor dicho. Hay que entender que la manera de medir los resultados en las pruebas es simplemente un artefacto estadístico. En nuestras evaluaciones la puntuación es sobre 250, en Pisa sobre 500, etc. En cuanto a los niveles (inicial, medio y avanzado), cada uno determina hasta dónde llega cada alumno en ese momento.

- Las muestras de final de etapa de los alumnos de 12 y 16 años arrojaron valores más estables que los de mitad de etapa. ¿Por qué?

- Es que es precisamente por eso por lo que es extraño lo que ha pasado con los chavales de 2º de la ESO de ese curso 22/23. Soy consciente de que en las pruebas de final de etapa la muestra no es censal y no son los mismos alumnos, pero miras los resultados y no se da ese bajón.

- ¿Cómo se puede ayudar a los estudiantes para que alcancen su máximo potencial?

- Es una buena pregunta, porque ese es uno de los grandes objetivos de la educación: sacar lo mejor de cada alumno. En este sentido, es que es indudable que quien mejor conoce a los chavales es su profesor o profesora y la evidencia científica lo deja muy claro, en los planes de mejora la pieza crucial es el profesorado.

- ¿Se sienten cómodos los docentes en este tipo de evaluaciones diagnósticas?

- Bueno, esa es otra cuestión muy relevante también. Mi sensación es que en muchos casos lo perciben como algo negativo... Una especie de amenaza, algo externo de lo que tienen que defenderse.

Contexto personal «El entorno socioeconómico y cultural del alumno condiciona, pero no determina. No es una condena»

- ¿Las temen? ¿Por qué?

- A ver, más que miedo, yo creo que las ven como una supervisión externa en la que no pintan nada... Y eso no es así. Insisto en la idea de que ellos son una pieza crucial. Con todo, también hay directoras, porque hay más mujeres dirigiendo que hombres, al menos en Primaria, que me dicen: 'Qué bien me vienen estas evaluaciones, Luis'.

- Ah, ¿sí?

- Sí, sí. Ya he dicho que nadie mejor que el profesor conoce a sus propios alumnos, pero luego en algunos casos al docente o a la directora le hace falta tener una comparación externa. ¿Por qué? Porque tener esa perspectiva general es un valor muy importante y eso te lo da la evaluación de diagnóstico. ¿Le puedo poner un ejemplo?

- Claro.

- Vamos a pensar en dos colegios vascos. En uno el grueso de las familias es de clase media o media-alta y en el otro, que está ubicado en un barrio degradado, el nivel cultural y socioeconómico de las familias es muy justito. No sería justo juzgar a esos alumnos por igual, ¿verdad?

- Se refiere al índice socioeconómico y cultural (ISEC) de cada familia, ¿no?

- Sí, y al ISEC medio del propio centro educativo también, que es un factor influyente en el rendimiento académico del chaval. Son pistas ineludibles a la hora de analizar si el rendimiento académico del estudiante está, o no, en los parámetros que se esperan de él.

Evaluaciones diagnósticas «Los profesores las ven como una amenaza externa y creen que no pintan nada, pero eso no es así. Ellos son cruciales»

- El director del Isei-Ivei, Josu Solabarrieta, expresó el pasado lunes su «preocupación» por la diferencia entre los resultados del alumnado autóctono y el extranjero. ¿Tan importante es el ISEC en la enseñanza?

- Sí, sí lo es. Influye de manera directa en el niño. Si este pertenece a una familia con un ISEC bajo, estadísticamente hablando se va a ver afectado por un montón de factores, y esto es algo también demostrado por la evidencia científica. Y luego existe también el efecto de doble riesgo, en el que ese mismo niño también acude a una escuela con un índice bajo. De ahí la importancia de evitar la segregación escolar económica.

- ¿Es una condena para el niño y su futuro académico?

- No, esa es la buena noticia. Está claro que el entorno del alumno condiciona, pero se ha demostrado que no determina. Por lo tanto, no es una condena. En Euskadi, por ejemplo, tenemos identificados ejemplos de éxito de centros educativos que han sido capaces de desarrollar proyectos de mucha calidad y obtener muy buen rendimiento académico al margen de las limitaciones sociales y económicas de las familias de los estudiantes. Eso, ni más ni menos, es lo que se conoce como un colegio eficaz. Aquel que obtiene los mejores resultados posibles independientemente de su ISEC.

- Usted pertenece al foro de expertos en educación convocado por el lehendakari, Imanol Pradales. ¿Qué propone para ayudar a estos centros de alta complejidad?

- Hay que estar más encima de ellos, eso seguro. Y en este sentido, el departamento ya está llevando a cabo varias acciones. Ahora bien, una cosa es la equidad, que es lo que todos queremos, y otra es el café con leche para todos. Los recursos, no hablo solo de dinero, tienen que ir dirigidos en mayor medida a los colegios que más lo necesitan.

Estructura de apoyo «Hay que estar más encima de los colegios que tienen una alta complejidad, son los que más ayuda necesitan»

- El lehendakari os pidió «valentía y libertad para criticar» cuando formó el equipo de expertos. ¿Se está dando un espíritu crítico entre vosotros?

- Sí, sí, dentro de este foro de evaluación el ambiente que se respira es crítico, desde un punto de vista constructivo. Yo creo que sí está funcionando.

- ¿Cuál es una de las áreas de mejora que han identificado en el comité de expertos?

- La tasa de idoneidad, la que muestra el alumnado que se encuentra matriculado en el curso teórico correspondiente a su edad. Euskadi tiene unas estadísticas de repetidores altas, en torno al 20 o al 25%, sobre todo en Secundaria. Son valores que han mejorado en los últimos tiempos, pero en los que hay que incidir para seguir progresando. En otros países de Europa el porcentaje de repetidores es del 3% o el 4%. Para evitar este problema hay que promover más programas de detección temprana de dificultades de aprendizaje. Si se detectan y se interviene sobre ellas, lo vas a arreglar. Entonces, es verdad que en Euskadi se ha hecho un muy buen trabajo para reducir el abandono escolar, pero en lo de los repetidores hay mucho margen de mejora.

- El euskera quedó señalado también en la evaluación diagnóstica. ¿Qué pasa con el nivel de los alumnos hablando la lengua vasca?

- A ver, yo no soy un experto en multilingüismo. Dicho lo cual, todos sabemos que en Euskadi un porcentaje en torno al 60% de la población se escolariza en una lengua que no es la suya. Pero esto no es nuevo, hace ya años que el euskera es la lengua vehicular generalizada de la educación, así que tampoco se puede usar de excusa para explicar las bajadas en ciencias y castellano.

- Usted no es político pero está en constante contacto con ellos. ¿Qué puede decir de quienes gestionan la educación vasca?

- Por lo que he podido ver, están muy interesados en mejorar el sistema educativo vasco. Tanto el lehendakari como Begoña Pedrosa, la consejera, han mostrado mucho interés en nuestro trabajo y han compartido reuniones largas con nosotros, de muchas horas.

«La lectura de hoy en día es haciendo 'scroll', a salto de mata»

Las evaluaciones de diagnóstico de las que tanto se han hablado esta semana van a incluir algunas novedades este curso, tal y como adelantó este periódico el pasado 12 de febrero. No habrá exámenes de ciencias e inglés y, además, incluirán en el cuestionario de contexto preguntas sobre el uso de las pantallas y experiencias de acoso escolar.

- Van a chequear el entorno de los estudiantes. ¿Qué esperan descubrir?

- El bienestar emocional de los alumnos y su relación con las pantallas, tanto dentro como fuera del aula, son dos cosas muy importantes que nos interesa mucho conocer. Son dos aspectos que nos van a permitir saber más sobre los alumnos, el tiempo que le dedican a los móviles en la calle, etc. Hay chicos que reconocen que se pasan. Pero bueno, tenemos que ver qué tal funciona este año este cuestionario.

- ¿Analizar ese cuestionario ha sido una de las encomiendas del departamento de Educación para usted?

- Sí, entre otras cosas. La idea era revisar este documento, vigente desde 2009, y actualizarlo, porque en estos últimos 16 años la sociedad ha cambiado. También hemos estudiado a fondo la manera en la que se calcula el índice socioeconómico y cultural.

- ¿Los resultados de este cuestionario sobre pantallas podrían desencadenar en una gran decisión?

- No, no lo creo. Pero sí considero que nos van a dar una muestra valiosa y representativa de todos los estudiantes.

- Los niños leen cada vez más en pantalla. ¿Qué le parece?

- Mire, a mí que lean en soporte físico o en un ebook, por poner un ejemplo, no me interesa tanto. Tampoco soy un experto en estos temas. Lo que sí me preocupa más es el tipo de lectura, que debería ser por norma general sosegada y con atención en los detalles, no lo que se estila ahora haciendo 'scroll' en redes sociales a salto de mata.

- ¿Qué más pueden hacer en ese comité de expertos?

- Muchas cosas. Otro de los objetivos que tenemos es el de medir la efectividad de los propios programas de refuerzo que ha puesto en marcha Educación en los últimos meses, como puede ser Eraldatzen, por ejemplo. Este último programa lo están estudiando dos de mis compañeros, pero es una tarea complicada, porque los resultados no son inmediatos.

- ¿Cómo valora hasta ahora su actividad en este foro?

- Muy bien. Es algo muy positivo, porque tenemos opiniones dispares y eso ayuda al progreso. Tenemos la convicción compartida de que la evaluación es una palanca maravillosa para la mejora.