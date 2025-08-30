Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Socorristas vizcaínos atienden una emergencia durante un simulacro en la playa de Karraspio, ubicada en el municipio vizcaíno de Mendexa. Ignacfio Pérez

Doce personas han muerto ahogadas en Euskadi este año, más que en todo 2024

La mayoría de los casos se registraron en ríos, playas con y sin vigilancia y en piscinas duranteuna natación recreativa

Ainhoa de las Heras

Sábado, 30 de agosto 2025, 08:15

2025 se perfila ya como un año negro en cifras de ahogamientos. Un total de doce personas se han ahogado en el País Vasco en ... lo que va de año, una más que en todo 2024, cuando fallecieron 11, según los datos recopilados y hechos públicos por la Escuela de Socorrismo de Segovia, en colaboración con el Departamento de Ingeniería Informática de la Universidad de Cantabria. Ocho de las víctimas eran hombres y cuatro mujeres. Dos tenían más de 80 años; cinco, entre 50 y 78, tres eran veinteañeros y uno, menor de edad.

