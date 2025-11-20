Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Retenciones en la A-15 en Andoain por la colisión de dos camiones

Detenido por colarse de noche en unas instalaciones deportivas y dejar abierto un grifo de cerveza que vació 450 litros

El coste de la cerveza desperdiciada asciende a más de 900 euros

M. S.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 16:27

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de daños después de que se colase de noche en unas instalaciones deportivas en el centro de Pamplona y dejase abierto un grifo de cerveza que vació 450 litros.

El hecho tuvo lugar en el bar de unas instalaciones deportivas cuando el establecimiento hostelero se encontraba cerrado. Según las mismas fuentes, el presunto autor habría accedido sin autorización para accionar el grifo de una cisterna de cerveza.

Fue a la mañana siguiente cuando el personal se encontró el depósito de 450 litros vacío, ascendiendo el coste de la cerveza desperdiciada a más de 900 euros.

Con la colaboración del club, la investigación policial permitió identificar al presunto autor, que fue posteriormente detenido por un delito de daños y puesto en libertad tras ser practicadas las correspondientes diligencias.

