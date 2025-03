Detenido un hombre tras aparecer el cadáver de su madre en su casa de Oviedo: el mal olor alertó a los vecinos

Paz De Alvear y Susana Neira Oviedo Martes, 11 de marzo 2025, 11:35 Comenta Compartir

Una llamada a la Policía Nacional por los malos olores en el interior de una vivienda en Oviedo ha destapado un desagradable suceso, con la aparición del cadáver de una mujer de 73 años, Florentina, a la que todos llamaban 'Tina', en el interior de su casa y la detención de su hijo, un hombre de unos 50 años llamado José este lunes por la tarde. Él, al que los vecinos describen como una persona «muy solidaria» y de aspecto desaliñado, ha ingresado en los calabozos del cuartel de Buenavista acusado de un presunto delito de homicidio, aunque todo queda a expensas del resultado de la autopsia en el Instituto de Medicina Legal.

Los agentes recibieron el aviso ya el viernes. Los vecinos sospechaban desde hace tiempo que algo extraño ocurría en el interior del 2B del número 2 de la calle Lucas Rodríguez Pire, en La Corredoria. «Nuestra cocina daba a una ventana de la vivienda y teníamos que cerrarla por los malos olores. Sabíamos que algo de esto iba a pasar«, cuenta Nerea y Rubín, dos residentes cercanos.

Una patrulla se desplazó hasta el domicilio el mismo viernes, pero José no dejó entrar a los policías y se tuvieron que marchar. Aguardaron entonces a la orden de registro para acceder a la vivienda. Todo resultó muy extraño. Finalmente fue este lunes, sobre las siete, cuando entraron y descubrieron lo que había ocurrido en su interior.

Así apareció el cuerpo sin vida de Tina, una mujer que hacía tiempo que sus vecinos no veían pero que recuerdan «muy delgada». El estudio forense determinará las causas y cuándo falleció. No obstante, fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Asturias aclararon esta mañana que «el cuerpo no se ha troceado», un rumor que corrió como la pólvora entre los vecinos después de que los testigos vieran a los agentes de la Policía Judicial salir con bolsas de plástico negras la noche del lunes.

Madre e hijo convivían desde hace tres décadas en esta vivienda. Muchos vecinos del barrio recuerdan ver a Tina y su hijo salir a pasear juntos. Aunque en los últimos tiempos solo se deja ver puntualmente él. «Desde la pandemia no les veímos juntos, aunque sí se les escuchaba hablar», declaró otra residente cerca. La última vez que le vieron a él fue ayer mismo en un supermercado, antes de la llegada de la Policía. Nadie se explica qué pudo ocurrir. «No creo que la matara, sino que se murió y la fue dejando ahí», se apuró a decir otra vecina.

Según 'El Comercio', en el interior del piso, cuya suciedad lo había «prácticamente intransitable», han aparecido además numerosos animales que han sido trasladados al Albergue Municipal Perra 'Lúa'. En concreto, tres gatos y nueve perros. No presentan signos de desnutrición pero sí «unas condiciones de higiene lamentables».