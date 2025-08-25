Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El desconocido truco para que no se te congele el cerebro tomándote un helado

El anestesista y divulgador David Callejo comparte el 'truco de la abuela' para ayudarte con este refrescante postre

N. V.

Lunes, 25 de agosto 2025, 18:18

Pocos placeres como disfrutar de un buen helado en jornadas de calor como las de este verano. No obstante, en ocasiones el placer de comer este refrescante postre queda obstaculizado por esa punzada aguda en la cabeza que parece 'congelar' el cerebro durante unos segundos y que le ocurre a muchas personas.

Para poder ponerle nombre a esta instantánea pero molesta sensación, el anestetista y creador de contenido David Callejo, @davidcallejo10 en su cuenta de Instagram, ha publicado recientemente un video explicativo de este fenómeno acompañándolo de posibles soluciones al respecto. Así, comienza relatando que «al tomar helado el frío causa una vasoconstricción de los vasos sanguíneos del paladar y de la cabeza. Estos vasos se harán más pequeños y ocasionará que llegue menos sangre a esa zona».

Esto genera que la sangre circule con más dificultad al cerebro, haciendo que este órgano «entre en pánico». En respuesta a esto, se activa un reflejo que provoca que se abran los vasos sanguíneos para que llegue más sangre, causando ese dolor momentáneo que tanto perturba. Se trata de una condición más propensa en personas que han tenido migrañas y en adolescentes, ya que su sistema nervioso responde con mayor intensidad a este tipo de estímulos.

'El truco de la abuela' que evita que te congeles

Para intentar paliar esta sensación, el divulgador explica que comer el helado poco a poco puede ayudar a prevenir esta reacción. Así se evita el contraste brusco de temperatura y, por tanto, la reacción vascular extrema que produce el dolor. Y es que tal y como concluye el experto «la abuela tenía razón».

Aún así no hay nada de que preocuparse, pues este curioso fenómeno no deja secuelas ni supone ningún tipo de riesgo para la salud. Además siempre se podrá recurrir a los clásicos trucos de la abuela.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años tras varios días hospitalizada por un cáncer
  2. 2 La boda de lujo con 40 habitaciones en el Hotel María Cristina, de Pakistán y Bolivia a San Sebastián
  3. 3

    El propietario del centro comercial Txingudi de Irun vende el edificio por varias decenas de millones
  4. 4 San Sebastián, multas de 3.000 de euros y cumpleaños en parques: el debate que divide a los donostiarras
  5. 5

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Espanyol. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7

    «El PNV nos ha engañado, sus leyes no representan a la derecha vasca»
  8. 8

    El apuñalamiento a un joven en Sestao se produjo tras el robo de las zapatillas de su amigo en plena calle
  9. 9

    Reacción que sabe a poco
  10. 10 El remate de la estación de Easo acerca la puesta en servicio del nuevo Topo, prevista para 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El desconocido truco para que no se te congele el cerebro tomándote un helado

El desconocido truco para que no se te congele el cerebro tomándote un helado