El desconocido truco para que no se te congele el cerebro tomándote un helado El anestesista y divulgador David Callejo comparte el 'truco de la abuela' para ayudarte con este refrescante postre

N. V. Lunes, 25 de agosto 2025, 18:18 Comenta Compartir

Pocos placeres como disfrutar de un buen helado en jornadas de calor como las de este verano. No obstante, en ocasiones el placer de comer este refrescante postre queda obstaculizado por esa punzada aguda en la cabeza que parece 'congelar' el cerebro durante unos segundos y que le ocurre a muchas personas.

Para poder ponerle nombre a esta instantánea pero molesta sensación, el anestetista y creador de contenido David Callejo, @davidcallejo10 en su cuenta de Instagram, ha publicado recientemente un video explicativo de este fenómeno acompañándolo de posibles soluciones al respecto. Así, comienza relatando que «al tomar helado el frío causa una vasoconstricción de los vasos sanguíneos del paladar y de la cabeza. Estos vasos se harán más pequeños y ocasionará que llegue menos sangre a esa zona».

Esto genera que la sangre circule con más dificultad al cerebro, haciendo que este órgano «entre en pánico». En respuesta a esto, se activa un reflejo que provoca que se abran los vasos sanguíneos para que llegue más sangre, causando ese dolor momentáneo que tanto perturba. Se trata de una condición más propensa en personas que han tenido migrañas y en adolescentes, ya que su sistema nervioso responde con mayor intensidad a este tipo de estímulos.

'El truco de la abuela' que evita que te congeles

Para intentar paliar esta sensación, el divulgador explica que comer el helado poco a poco puede ayudar a prevenir esta reacción. Así se evita el contraste brusco de temperatura y, por tanto, la reacción vascular extrema que produce el dolor. Y es que tal y como concluye el experto «la abuela tenía razón».

Aún así no hay nada de que preocuparse, pues este curioso fenómeno no deja secuelas ni supone ningún tipo de riesgo para la salud. Además siempre se podrá recurrir a los clásicos trucos de la abuela.