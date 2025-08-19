3 helados caseros para refrescarte en verano

Ane Bergara Martes, 19 de agosto 2025, 07:57 Comenta Compartir

Aunque cualquier día del año es bueno para comer helado, es en verano cuando aumenta de forma exponencial el consumo de los mismos. Porque el helado es un bocado refrescante que ayuda a sobrellevar las altas temperaturas de forma deliciosa y, además, apetece y entra bien en cualquier momento del día.

Son muchas las casas comerciales que los venden listos para consumir en los muchos formatos de helados: en tarrinas, al corte, en polos, al estilo bombón helado… y, aunque seguro que tienes tu favorito, lo cierto es que puedes preparar todos ellos en casa de forma rápida y fácil. Así podrás no solo ahorrar, sino disponer de ellos cuando te apetezca sin tener que salir a compararlos.

Si quieres refrescar tu verano con helados caseros de todos los tipos, ¡apunta!

3 deliciosos y refrescantes helados caseros

1 Polo de frutas

Un clásico entre los clásicos de los helados caseros. La alternativa más sencilla y económica para preparar helados aptos para todas las personas son los polos de frutas, que admiten tantas opciones de sabores como podamos imaginar. Basta con limpiar y trocear las piezas de fruta escogidas (fresa-plátano es una combinación siempre ganadora) y congelarlo tal cual o ponerle una base láctea (bien a base de yogur estilo griego o leche entera, o bien con bebida vegetal al gusto). Tan solo quedará meterlo en los moldes elegidos (con palos o tipo 'Calippo') y dejar congelar un mínimo de 4 horas.

2 Helado de tarrina

Tanto para comer a cucharadas como para, mediante el saca-bolas, montarte un delicioso helado de cucurucho, puedes preparar en casa deliciosas tarrinas de helado utilizando los táper como recipientes. En cuanto a las opciones de sabores, para preparar en casa lo más sencillo es optar por las frutas. Una alternativa supersabrosa es el helado de frutos del bosque (arándanos, frambuesas, moras, fresas, etc.), cuyo intenso sabor podemos endulzar agregando plátano; otra de menos sabor pero increíblemente refrescante e hidratante es hacerlo con sandía y plátano; y, si quieres una opción más innovadora, puedes probar con un helado de mojito que lleva pulpa de melón, zumo de limón y unas pocas hojas de hierbabuena.

3 Estilo bombón helado

Es uno de los tipos de helado más demandados, aunque también uno de los más complejos de preparar, dado que requiere dos fases: la del helado como tal y la posterior cobertura. Hablamos de los helados tipo bombón helado (también denominado estilo Magnum) y, aunque comprenden muchísimas combinaciones de sabor posibles, vamos a compartir algunas opciones de éxito seguro. La primera, helado de plátano y chocolate (preparado con la fruta, cacao en polvo, crema de cacao y bebida vegetal de almendra) con cobertura de chocolate (una tableta de chocolate mínimo 70 % cacao al baño maría con aceite de coco).

Una segunda opción más innovadora y laboriosa sería hacer el helado de manzana asada (asar un kilo de manzana con aceite de coco y canela durante 30 minutos a 180ºC y batir con, de forma opcional, zumo de naranja y jengibre) y agregarle esa misma cobertura de chocolate, además de un topping a base de nuez picada. Por último, una opción para los amantes del chocolate blanco. Preparar un helado de sabor exótico (tanto de frutas silvestres -arándano, frambuesa, mora y fresa- como de mango, maracuyá o melocotón) y agregarle una cobertura a base de chocolate blanco (una tableta al baño maría con aceite de coco.

