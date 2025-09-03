Una dependienta de El Corte Inglés gana la batalla judicial a la Seguridad Social y cobrará una incapacidad permanente El INSS rechazó su solicitud de incapacidad permanente, alegando que no estaba incapacitada para ejercer su profesión

Javier Medrano San Sebastián Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:48

Una mujer de 53 años residente en Euskadi y trabajadora de El Corte Inglés ha logrado una victoria judicial frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social tras ratificar el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco una sentencia previa que reconocía su incapacidad permanente total y le concede el derecho a percibir una pensión mensual de 1.590 euros.

La trabajadora, con más de 25 años cotizados y que trabajaba de dependienta de los grandes almacenes en el momento del proceso judicial, sufre desde hace años graves problemas de salud derivados de una displasia congénita bilateral de caderas y una coxartrosis avanzada. Sus dolencias, diagnosticadas en diversos informes médicos, limitaban significativamente su movilidad, afectando funciones esenciales para su labor habitual, como estar de pie de forma continua durante periodos extensos de tiempo o tener que recorrer los pasillos del establecimiento.

En octubre de 2023, el INSS rechazó su solicitud de incapacidad permanente, alegando que no estaba incapacitada para ejercer su profesión. Sin embargo, la afectada presentó una demanda judicial defendiendo su derecho a la prestación, que fue estimada en marzo de 2025 por el Juzgado de lo Social nº 5 de Vizcaya.

Aunque en un primer momento en ente publico recurrió la sentencia, el TSJPV ha confirmado íntegramente el fallo inicial que concluye que la mujer no puede realizar las tareas esenciales de su puesto debido a las limitaciones funcionales ocasionadas por su dolencia crónica.

La sentencia señala además que las recomendaciones médicas, como ejercicios de potenciación muscular, no resultan suficientes y que, aunque se baraja una intervención quirúrgica (artroplastia total de cadera), su posible éxito futuro no puede condicionar el reconocimiento actual de la incapacidad.

En el fallo, emitido el 22 de julio de este mismo año, tribunal también subraya que la pensión concedida equivaldrá al 55% de la base reguladora, fijada en 1.590,09 euros mensuales, con efectos retroactivos desde el 25 de octubre de 2023.