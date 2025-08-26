Un trabajador guipuzcoano gana en los tribunales a la Seguridad Social y cobrará una pensión de 3.100 euros El INSS aseguraba que el hombre no cumplía los requisitos para acceder a la jubilación anticipada por discapacidad

Javier Medrano San Sebastián Martes, 26 de agosto 2025, 11:05

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha ratificado la sentencia a favor de un ciudadano de San Sebastián enfermo de poliomelitis desde niño que le reconoce el derecho a percibir una pensión de 3.126,83 euros mensuales.

Los hechos se remontan a diciembre de 2020 cuando, a los 60 años y 7 meses de edad, el empleado solicitó a la Seguridad Social la jubilación anticipada, alegando 33 años cotizados (12.112 días) y una discapacidad del 46%, reconocida desde 2013.

El conflicto se originó cuando el ente público denegó su solicitud, argumentando que no cumplía con los requisitos del Real Decreto 1851/2009, que permite el acceso anticipado a la jubilación a personas con una discapacidad igual o superior al 45%. Según el INSS, el solicitante sólo cumplía ese porcentaje de discapacidad desde hacía siete años, lo que impedía aplicar el coeficiente reductor. Además, alegaban que no alcanzaba el mínimo de 12.775 días cotizados exigidos.

Ante esta negativa, el trabajador acudió al Juzgado de lo Social nº1 de Donostia-San Sebastián, que dictó sentencia a su favor. El tribunal consideró que la variación en el grado de discapacidad —del 33% reconocido en 1986 al 46% en 2013— no obedecía a un empeoramiento de su salud, sino a una nueva calificación de los efectos persistentes de la misma enfermedad de base. Es decir, las secuelas de la poliomielitis estaban presentes desde el inicio, por lo que podía considerarse que el trabajador cumplía el requisito de discapacidad desde mucho antes.

El fallo obligaba a la Seguridad Social no sólo a concederle la jubilación anticipada, sino también a abonarle una pensión mensual de 3.126,83 euros y a pagar los atrasos correspondientes a los casi tres años de retraso en el reconocimiento del derecho, lo que suma aproximadamente 113.000 euros.

Tras esta primera sentencia, el INSS interpuso un recurso que ahora el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha desestimado, ratificando el fallo del tribunal donostiarra que reconoce al tabajador su derecho a acogerese a la jubilación voluntaria anticipada por discapacidad.