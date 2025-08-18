Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La AP-8 registra ocho kilómetros de retenciones a la altura de Irun en sentido Baiona
EP

Declarado un incendio en el municipio madrileño de Colmenar Viejo

El fuego, en el que trabajan 28 dotaciones, ha obligado a activar el nivel 1 del Plan de Protección Civil de la Comunidad de Madrid por su cercanía a viviendas e infraestructuras importantes

C. P. S.

Lunes, 18 de agosto 2025, 19:11

Un incendio de pasto y arbolado declarado en la tarde de este lunes junto al vertedero del municipio de Colmenar Viejo ha obligado a activar la situación operativa 1 del Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA) debido a posible peligrosidad. El primer aviso de este nuevo foco se ha recibido sobre las 17.00 horas.

El nivel de peligrosidad del incendio ha crecido dado que se encuentra cerca de las vías del AVE y al túnel de San Pedro, aunque, de momento, no hay afecciones en ninguna de estas infraestructuras. Sí que se han llevado a cabo desalojos de viviendas en la zona como medida de precaución.

Trabajan en la extinción del incendio 28 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid, brigadas forestales y agentes forestales. Hay 1 buldócer, 6 medios aéreos y 12 terrestres. Además, han solicitado un hidroavión para que colabore en las tareas de extinción.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atrapan a varios domingueros de barbacoa en un río navarro con el riesgo por incendios en máximos
  2. 2 Polémica en San Sebastián tras cobrarle suplemento de terraza por sentarse en un banco: «Para flipar»
  3. 3

    Tres detenidos y cuatro ertzainas heridos tras una pelea en un bar de Donostia
  4. 4

    La alcaldesa de Ondarroa, de Bildu, denuncia la expulsión de un policía municipal de las txosnas
  5. 5

    Rescatan el cuerpo sin vida de un hombre en Zumaia
  6. 6

    ¿Aprobarías un psicotécnico como el que suspendió el 90% de los aspirantes a ertzaina? Compruébalo aquí
  7. 7

    250.000 guipuzcoanos pagarán 41 millones al no ajustarse la subida de precios al IRPF
  8. 8 El restaurante de San Sebastián que maravilla a Cenando con Pablo: «De calidad-precio no he visto nada igual»
  9. 9 El agradecimiento de una familia donostiarra que deja una reflexión: «Hay que pagar bien a los médicos para conservarlos aquí»
  10. 10 El extraño silencio que se hizo en Anoeta en el partido del Sanse ante el Zaragoza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Declarado un incendio en el municipio madrileño de Colmenar Viejo

Declarado un incendio en el municipio madrileño de Colmenar Viejo