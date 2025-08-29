Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Enseres en la calle de casas arrasadas por el agua en Catarroja Txema Rodríguez

Cuatro de cada cinco familias que pidieron ayudas básicas a Sánchez tras la dana no la han recibido

El Gobierno aún debe 620 millones a 37.490 afectados por el concepto de artículos de primera necesidad

Arturo Checa

Valencia

Viernes, 29 de agosto 2025, 09:34

«Si necesita más recursos, que los pida». La frase, adaptada al imaginario popular con el proclamado y crítico «si quieren ayuda, que la pidan», ... la pronunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en los días más cruentos de la dana que azotó Valencia. Pero diez meses después de aquel desastre, lo cierto es que la mayoría de la ayuda no ha llegado. Y pedirla no ha bastado para conseguirlo. Más de 37.000 familias de la Comunitat (concretamente 37.490) no han recibido aún el auxilio más básico: el pago de las ayudas para cubrir necesidades básicas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia
  2. 2 El restaurante de San Sebastián que entra por sorpresa en la Guía Michelin: «Si buscas algo diferente, tienes que acercarte»
  3. 3 El futbolista guipuzcoano que se llevó de fiesta a los jugadores del Athletic Club por su cumpleaños
  4. 4 El extraño fenómeno que ha multiplicado por diez la presencia de pulpos en Reino Unido y está arruinando a los pescadores
  5. 5 Herido grave un motorista tras chocar con un coche en Deba en la N-634
  6. 6

    Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los emigrantes
  7. 7 El cuatro veces ganador del Tour, Chris Froome, grave y con diversas fracturas tras sufrir una fuerte caída
  8. 8

    Sancionan al Zmare con 170.857 euros por dedicar a hostelería más espacio del autorizado
  9. 9

    Pradales afea a Moreno Bonilla las críticas por el reparto de menores y desvela que le llamó para pedirle más colaboración
  10. 10 Iñigo de Lorenzo, director de discotecas: «La gran mayoría del sector está en riesgo de quiebra»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cuatro de cada cinco familias que pidieron ayudas básicas a Sánchez tras la dana no la han recibido

Cuatro de cada cinco familias que pidieron ayudas básicas a Sánchez tras la dana no la han recibido