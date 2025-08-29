Cuatro de cada cinco familias que pidieron ayudas básicas a Sánchez tras la dana no la han recibido

«Si necesita más recursos, que los pida». La frase, adaptada al imaginario popular con el proclamado y crítico «si quieren ayuda, que la pidan», ... la pronunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en los días más cruentos de la dana que azotó Valencia. Pero diez meses después de aquel desastre, lo cierto es que la mayoría de la ayuda no ha llegado. Y pedirla no ha bastado para conseguirlo. Más de 37.000 familias de la Comunitat (concretamente 37.490) no han recibido aún el auxilio más básico: el pago de las ayudas para cubrir necesidades básicas.

Se trata del capítulo de pagos llamado por el Ejecutivo como 'Ayudas directas para paliar daños personales, daños materiales en viviendas y enseres'. Es decir, pérdidas de aparatos domésticos, ropa, desperfectos en domicilios... Tal y como consta en la página web de la Moncloa, un total de 43.592 afectados por la devastadora riada reclamaron el pago de estas ayudas. Ya día de hoy, solo la han recibido 6.102. Y de ahí sale la enorme cifra de más de 37.000 perjudicados que todavía no han visto ni un euro por este concepto del Ejecutivo de Sánchez. La prueba más palpable de que lo de 'el que quiera ayuda, que la pida', además de una frase muy cuestionable finalmente tampoco se ha cumplido.

El porcentaje es demoledor: cuatro de cada cinco familias que pidieron ayuda a Sánchez (86%) aún no han recibido ni un euro para cubrir sus necesidades más básicas tras el desastre de octubre del año pasado.

Tampoco soporta una comparativa positiva para el Ejecutivo central el análisis de las cifras económicas. Las algo más de 6.000 familias que ya han tenido la suerte de recibir esta ayuda se han llevado una media de 16.538 euros, como se desprende del análisis de los datos que ha ido colgando el Gobierno en la web de Moncloa. Es decir, que el Ejecutivo ha abonado algo más de 100 millones de euros. Eso en el 'haber'. En el 'deber', la cifra también es tremendamente clarificadora. De las arcas del Gobierno aún deben salir 620 millones de euros prometidos con estas ayudas de primera necesidad. De nuevo el porcentaje habla por si solo: el Gobierno central solo ha pagado el 14% de lo anunciado para las familias valencianas afectadas por la dana.

La falta del pago de estas ayudas y los retrasos han desatado en los últimos meses muchas críticas por parte del Consell. Y ello también ha provocado un cambio en la política de transparencia y comunicación del Gobierno. En la citada web de Moncloa se incluían hasta ahora el número de familias beneficiarias de las ayudas de primera necesidad concedidas. El Gobierno sacaba pecho en sus comunicaciones a la prensa destacando el aumento progresivo de afectados que iban recibiendo estos pagos. El Consell les ponía ante el espejo: el número de perjudicados por cobrarlas seguía y sigue siendo mayor. Y la web, desde esta semana, ha dejado de incluir el número de familias para exponer solo el dinero total recibido por las víctimas de la riada.

Ayudas del Consell

En este mismo capítulo -relata el diario 'Las Provincias'-, las de las ayudas de primer necesidad, la auditoría a lo hecho por la Generalitat sale con un balance más positivo, aunque aún por camino por recorrer. En este caso, según los datos facilitados por el Gobierno valenciano, de las 40.057 solicitudes recibidas, se ha tramitado ya para 27.761 familias. Es decir, el 69% de los perjudicados ya tienen ese dinero en su poder. La comparativa de la cantidad económica también arroja un buen balance. De los 230 millones presupuestados por el Consell para esta materia, se han pagado ya algo más de 166 millones, un 72%. El pago de las ayudas básicas va así a dos velocidades si se analizan las del Gobierno o las del Consell.