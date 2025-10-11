Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

En España, el 90% de las personas que trabaja en el sector del hogar y el cuidado son mujeres y la mayoría de estas son migrantes. DV

«Estuve más de cuatro años de interna y la familia no me pagaba el sueldo mínimo»

El último informe de Ikuspegi denuncia la precariedad en el sector del hogar, en el que el 90% de las trabajadoras son mujeres inmigrantes

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:14

Comenta

Luz trabaja 70 horas a la semana, aunque su contrato dice 40. Cuida, limpia, cocina y acompaña sin poder disfrutar apenas de un descanso o ... días libres. De manera similar, María Elena define la labor de interna como «un encierro», mientras que Valeria describe el miedo y el calvario que supone este trabajo al «no cobrar lo que se debe, realizar horarios y jornadas abusivas y tareas que van más allá del cuidado de una persona» en una situación de irregularidad. Ellas son solo algunas de las miles de mujeres inmigrantes que adoptan este rol en Euskadi y que, como parte del último informe del Observatorio Vasco de Inmigración (Ikuspegi), comparten su historia para denunciar las dificultades a las que se enfrentan. El 90% de las personas del sector del trabajo del hogar en España son mujeres; y la mayoría de estas, inmigrantes.

