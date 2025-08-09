El consejo del psicólogo Farid Dieck para romper con alguien: «Agradece los buenos momentos vividos» Según el experto, el dolor post-ruptura se agrava por cómo se gestiona el final. Su consejo es enfocarse en el valor de lo vivido.

J. F. Sábado, 9 de agosto 2025, 07:27

En el complejo camino de las relaciones humanas, pocas experiencias son tan dolorosas como una ruptura sentimental. Sin embargo, el psicólogo y creador de contenido Farid Dieck ha propuesto un punto de vista diferente sobre ese momento clave al que se enfrentan muchas personas en su vida: abordar el fin de una relación desde el agradecimiento en lugar del rencor.

Dieck, reconocido por sus reflexiones breves pero profundas sobre crecimiento personal y salud mental, ha capturado la atención de miles con un reciente video de TikTok donde comparte su «método» para cerrar ciclos amorosos de manera saludable. Su declaración central es contundente y esperanzadora: «Para mí, la mejor forma de romper con alguien a quien de verdad amaste y quien de verdad te amó, es agradeciendo por todo lo bonito». Esta filosofía invita a enfocarse en el amor vivido, incluso cuando el futuro compartido ya no existe.

Según Dieck, una de las principales razones por las que el dolor post-ruptura se intensifica es la gestión que se le da al final. Sentimientos como el resentimiento, la culpa o la búsqueda de un «culpable» obstaculizan una sanación saludable. Frente a esto, el psicólogo propone un cambio de enfoque radical: «No funcionó lo nuestro, pero sabes, te agradezco por los buenos momentos, porque en algún punto de mi vida fuiste todo lo que yo quise».

Esta perspectiva no busca negar el dolor inherente a la separación ni ignorar las razones que llevaron al fin de la relación. Más bien, es una invitación a reconocer el valor de lo vivido. Dieck enfatiza que el agradecimiento no solo honra a la otra persona, sino que también le permite a quien agradece cerrar esa etapa con una sensación de paz, evitando la carga de reproches que no contribuyen al bienestar emocional.

El mensaje de Farid Dieck ha tocado la «fibra sensible» entre los usuarios de redes sociales, generando una oleada de comentarios que confirman la eficacia de esta forma de verlo. Frases como «justo lo que necesitaba escuchar» o «gracias por poner en palabras lo que sentía y no sabía cómo expresar», se han vuelto comunes bajo sus publicaciones, evidenciando cómo el agradecimiento es, para muchos, el primer paso esencial para poder avanzar.

Farid Dieck continúa consolidándose como una de las voces más influyentes en el ámbito hispanohablante, ofreciendo referentes emocionales con los pies en la tierra, especialmente a una audiencia joven que busca orientación en sus relaciones afectivas. Su propuesta de «gratitud al romper» se presenta no solo como una estrategia para superar una ruptura, sino como una filosofía de vida para honrar el pasado y construir un futuro más sereno.