Vivienda de alquiler de corta duración en Miraconcha, Donostia.

El Congreso analiza cómo tapar el agujero de los alquileres de temporada

La ley estatal de Vivienda no pone límites a los arrendamientos de corta duración y el Gobierno Vasco aboga por «equipararlos» a los de vivienda habitual

Miguel Villameriel

San Sebastián

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

La ley estatal de Vivienda de 2023 no entró a regular posibles límites al aumento de las rentas en los alquileres de temporada, aquellos que ... por lo general se firman con una duración inferior a un año por una causa justificada, como estar destinados a estudiantes o profesionales que no van a convertir ese piso en su vivienda a largo plazo. Esa «laguna», como la define el Gobierno Vasco, ha terminado por generar un auténtico agujero por el que se están colando un buen número de arrendamientos para eludir los topes a los alquileres. El Congreso está tramitando desde octubre de 2024 una proposición de ley impulsada por Sumar, ERC, EH Bildu y Podemos para tratar de que los arrendamientos de corta duración, así como los de habitaciones, no se queden fuera de este control de los precios.

