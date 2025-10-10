El murciélago más grande de Europa es descubierto engullendo pájaros en pleno vuelo Tras décadas de intentos, una grabación de audio en el parque de Doñana captó al nóctulo mientras cazaba un ave

El parque Nacional de Doñana fue testigo de un suceso de especial relevancia para los biólogos. Tras décadas de investigación y muchas hipótesis planteadas, se confirmó que el murciélago más grande de Europa -Nyctalus lasiopterus- es capaz de cazar y devorar pequeñas especies de aves mientras vuela. Hasta ahora se pensaba que estos animales solo se alimentaban de insectos, pero en investigaciones pasadas se encontraron plumas en las heces de estos nóctulos. El proyecto liderado por la Estación Biológica de Doñana en colaboración con la Universidad de Aarhus de Dinamarca logró un impresionante hallazgo que amplía los conocimientos sobre una especie peculiar, por su tamaño sobrenatural.

El estudio, publicado en la revista Science, ha sido posible gracias al uso de avanzados dispositivos de seguimiento y a la Infraestructura Científico-Técnica Singular de la Reserva Biológica de Doñana (ICTS Doñana). Los murciélagos pasaban la mayoría de su tiempo en cajas-refugio inteligentes y se les insertaba un microchip subcutáneo. De esta manera se registraban los movimientos del animal para conocer cuando entraba o salía de su refugio, además de las acciones más llamativas, con una notificación instantánea en el móvil del científico.

«Sabíamos que el nóctulo grande captura y consume sus presas habituales en vuelo, así que asumimos que hacía lo mismo con los pájaros, pero necesitábamos demostrarlo», explicó Carlos Ibáñez, investigador de la EBD-CSIC. El dato llamativo es que no pierden capacidad alguna de volar, a pesar de portar presas que pesan el 50% del murciélago. Fueron muchos intentos y tuvieron que desarrollar un equipo especializado para captar ultrasonidos. Era la única manera de registrar de noche el momento de caza del nóctulo que alcanza altas velocidades.

Fueron más de 600 interacciones, en su mayoría todas a insectos, pero en dos situaciones concretas, el murciélago ascendió a los 400 metros de altitud para caer en picado. «Después de tantos años de investigación, escuchar los cantos de estrés de un pájaro seguidos de un silencio abrupto y una masticación prolongada fue impactante«, dijo Elena Tena, autora principal del estudio. La presa resultó ser un petirrojo europeo (Erithacus rubecula). La grabación captó 23 minutos de masticación continua mientras el murciélago mantenía la altura y seguía emitiendo ultrasonidos que utilizaba para orientarse. Esto confirmó que la presa había sido capturada y consumida en pleno vuelo.

«Por ahora solo hemos registrado dos casos, por lo que aún no sabemos con qué frecuencia o con qué grado de oportunismo el nóctulo emplea esta técnica«, afirmó Tena. Las investigaciones tratarán de responder a esta incógnita a partir de ahora. La táctica, más propia de un halcón que de un murciélago, demuestra la inteligencia e instinto por parte de una especie, que hasta ahora no había manifestado estos comportamientos.

El hallazgo afectará a la conservación del animal, que estaba catalogado como vulnerable a nivel nacional. Cuanta más información exista sobre los hábitos de la especie, mejores serán las condiciones del entorno en las que se encontrará. El desarrollo de medidas eficaces protegerá al nóctulo, que actualmente se enfrenta a la amenaza de pérdida de hábitat, desplazamiento por parte de especies invasoras y la mortalidad asociada a parques eólicos.