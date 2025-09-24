Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un avión de American Airlines despega en la pista de un aeropuerto.

Condenan a pagar 9,3 millones de euros a un pasajero que sufrió un derrame cerebral en un vuelo a Madrid

Un tribunal californiano ha condenado a American Airlines a pagar más de once millones de dólares por los hechos ocurridos en 2021 en un vuelo Miami-Madrid

J.M.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:51

Un tribunal de California ha condenado a la aerolínea estadounidense American Airlines a pagar más de 11 millones de dólares (unos 9,3 millones de euros) a un pasajero que padeció un derrame cerebral durante un vuelo transatlántico entre Miami y Madrid en noviembre de 2021 tras considerar en su sentencia que la tripulación no siguió los protocolos médicos previstos en este tipo de emergencias.

El afectado, Jesús Plasencia, comenzó a mostrar síntomas incluso antes del despegue. En la puerta de embarque, perdió momentáneamente la capacidad de hablar y fue incapaz de sostener su teléfono móvil. Ante lo ocurrido, su esposa, Ana María Marcela Tavantzis, alertó de inmediato tanto a un auxiliar de vuelo como al propio comandante. Pese a ello, la compañía decidió continuar con el viaje y el avión partió hacia España.

A la llegada a Madrid, Plasencia fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permaneció en estado crítico durante más de tres semanas si bien finalmente tuvo que regresar a Estados Unidos en una ambulancia aérea. Según la demanda, si la aerolínea hubiera contactado con su servicio médico o hubiera buscado ayuda entre los pasajeros con conocimientos sanitarios, el desenlace podría haber sido menos grave, ya que habría recibido atención inmediata en un hospital de Miami.

Después de un juicio que duró seis días, el jurado llegó a este veredicto la semana pasada en un caso legal que se ha alargado durante más de dos años. El jurado otorgó inicialmente una compensación de 13,28 millones de dólares (11,2 millones de euros), aunque la cifra se redujo un 27,5% tras considerar cierta responsabilidad de la pareja demandante. La indemnización definitiva quedó en 9,6 millones de dólares (unos 8 millones de euros), que con intereses alcanzó el total de 11 millones.

