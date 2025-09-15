El aeropuerto de Bilbao pierde uno de sus destinos por sorpresa y deja a cientos de pasajeros sin vacaciones Loiu se queda sin conexión directa con una capital europea a partir del próximo 26 de octubre

El aeropuerto de Bilbao dejará de operar vuelos a Viena a partir del próximo 26 de octubre tras anunciar por sorpresa Wizz Air, aerolínea encargada de la conexión, que cierra su base en la capital austriaca.

A través de un comunicado emitido la semana pasada en redes sociales, la aerolínea de bajo coste húngara anunció el final de la ruta directa entre Bilbao y Viena a partir del 26 de octubre, así como el cese de las conexiones del aeródromo vienés con Londres Gatwick, tras llevar a cabo la compañía una «revisión estratégica» de sus operaciones.

Además, en una segunda fase planteada para el 15 de marzo de 2026, Wizz Air cancelará de forma definitiva el resto de vuelos que opera desde Viena.

La decisión de la aerolínea ha afectado de manera directa a cientos de pasajeros que ya habían reservado sus vuelos para viajar de Bilbao a Viena, un destino especialmente concurrido en los puentes de diciembre y semanas previas a Navidad, periodo en el que la conexión directa entre ambas ciudades alcanza altas cuotas de ocupación para sus vuelos.

Así, Wizz Air ofrecerá a aquellos pasajeros cuyas reservas se vean afectadas por los cambios anunciados la posibilidad de un rembolso completo en créditos Wizz o una nueva reserva en un vuelo alternativo de la compañía.