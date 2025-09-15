Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un avión de Wizz Air

El aeropuerto de Bilbao pierde uno de sus destinos por sorpresa y deja a cientos de pasajeros sin vacaciones

Loiu se queda sin conexión directa con una capital europea a partir del próximo 26 de octubre

Javier Medrano

San Sebastián

Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:35

El aeropuerto de Bilbao dejará de operar vuelos a Viena a partir del próximo 26 de octubre tras anunciar por sorpresa Wizz Air, aerolínea encargada de la conexión, que cierra su base en la capital austriaca.

A través de un comunicado emitido la semana pasada en redes sociales, la aerolínea de bajo coste húngara anunció el final de la ruta directa entre Bilbao y Viena a partir del 26 de octubre, así como el cese de las conexiones del aeródromo vienés con Londres Gatwick, tras llevar a cabo la compañía una «revisión estratégica» de sus operaciones.

Además, en una segunda fase planteada para el 15 de marzo de 2026, Wizz Air cancelará de forma definitiva el resto de vuelos que opera desde Viena.

La decisión de la aerolínea ha afectado de manera directa a cientos de pasajeros que ya habían reservado sus vuelos para viajar de Bilbao a Viena, un destino especialmente concurrido en los puentes de diciembre y semanas previas a Navidad, periodo en el que la conexión directa entre ambas ciudades alcanza altas cuotas de ocupación para sus vuelos.

Así, Wizz Air ofrecerá a aquellos pasajeros cuyas reservas se vean afectadas por los cambios anunciados la posibilidad de un rembolso completo en créditos Wizz o una nueva reserva en un vuelo alternativo de la compañía.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Joan Manuel Serrat: el invitado estrella de la Bandera de La Concha que también animó a su equipo en San Sebastián
  2. 2 Bandera de La Concha: clasificaciones de las regatas en categoría masculina
  3. 3

    La locura del alquiler: 150 solicitudes en una noche de toda Gipuzkoa para una vivienda en Arrasate
  4. 4 Rescatan en helicóptero a dos octogenarios guipuzcoanos en Huesca
  5. 5 La experiencia inolvidable que ha vivido Miguel Ángel Silvestre en su escapada a Gipuzkoa: «Escuchar al Orfeón Donostiarra ha sido conmovedor»
  6. 6

    Berio, parking no oficial de autocaravanas
  7. 7

    Orio destroza a todos y conquista su 33 Bandera de la Concha
  8. 8

    El Gobierno central pide a Airbnb la retirada de anuncios de 138 pisos turísticos ilegales en Donostia
  9. 9

    «Se pusieron de acuerdo para echarme de Arkaute», denuncia una segunda aspirante
  10. 10

    La zumaiarra Janire González-Etxabarri, campeona del mundo de surf en El Salvador

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El aeropuerto de Bilbao pierde uno de sus destinos por sorpresa y deja a cientos de pasajeros sin vacaciones

El aeropuerto de Bilbao pierde uno de sus destinos por sorpresa y deja a cientos de pasajeros sin vacaciones