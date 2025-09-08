Taxistas denuncian los precios de Uber para un trayecto Bilbao - San Sebastián: «Casi el doble que un taxi» Profesionales del sector se han sumado hoy a una protesta en la capital vizcaína para reclamar «más controles» sobre Uber y Cabify, además denuncian su uso de los precios dinámicos

La indignación en el sector del taxi en Euskadi ha alcanzado un nuevo punto álgido tras la movilización que han protagonizado este lunes más de 200 taxistas en Bilbao. Su principal reclamación, más inspecciones para que los servicios VTC que circulan ya por la capital vizcaína, sobre todo de Uber y Cabify, estén sometidos a «controles reales e inspecciones efectivas».

Al hilo de esta protesta, taxistas guipuzcoanos han difundido hoy los precios que están poniendo estas plataformas por trayectos entre Bilbao y San Sebastián, al hilo de la política de precios dinámicos que practican estas empresas. «Están aprovechando la huelga de taxistas en Bilbao para pedir precios desorbitados, casi el doble, como más de 350 euros por un servicio entre ambas ciudades», explican. «En un taxi este trayecto no supera los 200 euros, peajes incluídos», añaden.

Entre trabajadores del sector circula el pantallazo del coste del servicio que figura sobre estas líneas y que se corresponde a este mismo mediodía, con un coste de 354,92 euros para un servicio normal y 368,01 con un coche 'premium' entre Bilbao y Donostia. «Es un precio escandaloso, también lo hacen a según qué horas en otros trayectos, como el de Bilbao al aeropuerto de Loiu, en los que los 30 euros habituales ascienden a 90 o 100 en los VTC», aseguran.

Precios más altos de Uber

Aprovechar estos momentos de escasez de taxis se está convirtiendo en «algo habitual», según denuncian los taxistas, que ya comprobaron cómo estas plataformas disparaban sus precios muy por encima de lo habitual, «prácticamente el doble», con ocasión del aumento de la demanda durante la celebración de la final de la Europa League en Bilbao y la llegada de miles de aficionados británicos. En aquella ocasión detectaron cómo cobraban «casi 700 euros» desde la capital vizcaína a Donostia.

UPTA Euskadi ha denunciado «maniobras para debilitar al sector del Taxi en Bilbao», haciendo que no sea atractivo para taxistas jóvenes y reclaman que se mantengan derechos fundamentales como el límite de 10 horas laborales al día o el derecho a días de descanso.

El Gobierno Vasco estableció en diciembre de 2019 un decreto para regular las condiciones del servicio de VTC en Euskadi, que incluía la obligación de una antelación mínima de 30 minutos para contratar el servicio y la prohibición de la geolocalización previa por parte de los usuarios. Sin embargo, en septiembre de 2021, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) anuló estas medidas al considerar que no estaban suficientemente justificadas y que la decisión de uso por parte del usuario suele ser inmediata.

Los taxistas insisten en que el objetivo central de sus movilizaciones es la «*defensa del servicio público del taxi» y la exigencia de que se cumplan las leyes vigentes. A pesar de que la federación del taxi no se ha sumado a estaa caravana de protesta, comparte las reivindicaciones y ha anunciado que esperará a la expiración de la moratoria de licencias en mayo de 2026 para movilizarse. La FVT asegura que está trabajando en «un plan jurídico ya administrativo para exigir que las policías locales intensifiquen las inspecciones». Su objetivo también es «evitar que las irregularidades de las plataformas se normalicen por la inacción institucional».