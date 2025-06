Un lápiz y un poco de cinta adhesiva fue todo lo que Kostya Novoselov usó en 2004 cuando dio con uno de los materiales más ... prometedores del siglo XXI: el grafeno. Una capa bidimensional del grosor de un átomo que reúne propiedades superlativas únicas. Es el material más fuerte del mundo (unas 200 veces más que el acero), pero a su vez, es extremadamente ligero y cuenta con una gran elasticidad. Además, conduce la electricidad y el calor mejor que cualquier otra materia. Galardonado en 2010 con un Premio Nobel de la Física por codescubrir este elemento, Novoselov visita Donostia para participar en la conferencia 'Graphene2025', que ha reunido a alrededor de 500 expertos de todo el mundo en el Kursaal para compartir conocimientos y aplicaciones del que es conocido como 'el material del futuro'.

- Para empezar, ¿podría explicar de la manera más sencilla posible lo que es el grafeno?

- Es el material más sencillo que te puedes imaginar, realmente. Lo fascinante es que es bidimensional, solo tiene el grosor de un átomo, pero lo más significativo es que antes de descubrirlo no se sabía que materiales como este podían existir o que un material tan delgado y a la vez tan estable pudiera funcionar, pero así fue. El grafeno es muy especial. Es el material más fuerte que puedes encontrar y tiene propiedades electrónicas especiales.

- Dice que es un material sencillo, pero resulta complejo que un elemento así pueda albergar tantas cualidades especiales...

- Reúne, sorprendentemente bien, una cantidad de superlativos en el mismo material: es el más fuerte, flexible, muy buen conductor eléctrico y el mejor conductor térmico. También es transparente e inerte...

- Si no me equivoco, su descubrimiento también se llevó acabo de la manera más simple, ¿verdad?

- Correcto. Pasando la mina de un lápiz por cinta adhesiva para transferir una capa fina de grafito, de la que se obtiene el grafeno. A día de hoy, la mayoría de laboratorios y grupos de investigación utilizan este método para producirlo, porque en dos minutos obtienes muestras de muy buena calidad. Aunque, eso sí, para usos industriales hay muchas otras maneras de producirlo.

- Han pasado 20 años desde entonces, ¿cuánto ha avanzado el material y sus usos desde entonces?

- En un principio no sabíamos nada sobre este material, ni si quiera si podría ser utilizado; es lo que pasa cuando produces un material con cinta adhesiva, que hay mucho escepticismo y no le ves mucho futuro. Como es un material tan democrático, que cualquiera puede producirlo, se ha desarrollado bastante rápido por todo el mundo y se están produciendo resultados realmente increíbles.

- ¿Sigue siendo igual de sorprendente como lo fue en un primer momento?

- A nivel científico hemos llegado a pensar muchas veces que ya habíamos exprimido la totalidad del grafeno, que 'había muerto', pero cada año sigue dándonos algo nuevo. Sigue siendo una prioridad para la mayoría de físicos de la materia condensada en el mundo. En mi opinión, es un gran hito que un material tan simple siga manteniendo esta relevancia después de tantos años, porque realmente produce una física verdaderamente emocionante, interesante e inusual. Abarca muchas direcciones y ámbitos.

- ¿Qué objetos o tecnologías del día a día se han visto más beneficiadas de las propiedades del grafeno?

- Las baterías y los materiales compuestos, es para lo que más se utiliza. También se emplea en las pantallas táctiles de los teléfonos por su gestión térmica e incluso algunos móviles plegables lo usan. En la biología también tiene gran potencial, en lo relativo a membranas inteligentes, por ejemplo. Esperemos que encuentre su hueco en la electrónica; hay varios polos tecnológicos tratando de aplicar el grafeno en las telecomunicaciones.

- Al principio lo llamaban 'el material de Dios' por lo poderoso que resultó, ¿fue una respuesta exagerada o ha cumplido con estas expectativas?

- En economía existe este efecto, conocido como el ciclo de sobreexpectación, y resultó realmente bonito e interesante vivir ese momento tras haber trabajado tanto con el grafeno. Nosotros nunca impulsamos muchas aplicaciones, pero luego otras personas comenzaron a desarrollarlas y muchas de ellas se hicieron realidad. Ahora que hemos vuelto a la 'normalidad', podemos tomarnos un respiro y reflexionar más. Ahora al grafeno se le da más usos de lo que se hacía en esta época envuelta por grandes expectativas.

- Hay una empresa donostiarra especializada en la producción y suministro de grafeno a nivel global, Graphenea.

- Sí. Graphenea lleva suministrando a investigadores durante muchos años, pero por supuesto también está detrás de los esfuerzos a nivel industrial, intentando llevar este material a una escala de producción. Hoy en día hay muchos sectores que consumen grafeno, desde la energía hasta los materiales compuestos y las aplicaciones electrónicas. Es realmente importante que compañías como Graphenea existan y trabajen tan duro durante años para desarrollar esta tecnología. Es un placer estar en San Sebastián, donde empezaron.

- ¿Eventos como este, con tantos expertos e investigadores, le generan entusiasmo sobre lo que depara el futuro del grafeno?

- Siendo sincero, no me preocupa el futuro de la ciencia, sabemos que habrá nuevos descubrimientos y sorpresas así que soy algo agnóstico al respecto. Yo disfruto trabajando con este material, es un área que conozco y controlo, pero es verdad que tienes que estar al tanto de los nuevos avances.

- ¿Hacia dónde se dirigen las investigaciones del grafeno?

- Los desarrollos más recientes tienen que ver con materiales topológicos, que conducen la electricidad por su superficie y que tienen ciertas propiedades cuánticas que podrían utilizarse en computación cuántica, por ejemplo. Es una línea interesante que me gustaría seguir. En este encuentro, además, hay un gran foro industrial, así que debemos aprender a coordinar la producción de grafeno con la cadena de suministro y los consumidores. No es una tarea fácil y alguien tiene que encargarse de ello, y no es del todo justo que sean las startups las que tengan que hacerlo. Creo que los gobiernos deberían ayudar, y esa es precisamente la función del foro industrial aquí.

- ¿Ha tenido algún impacto la situación científica de Estados Unidos en las investigaciones con grafeno?

- He hablado con compañeros de profesión que están allí para ver qué podemos hacer para ayudar... Es una pena lo que está pasando. Supongo que se calmará por sí solo, pero sí estamos viendo un pequeño éxodo de investigadores desde Estados Unidos.

- Por cierto, ¿qué supuso para usted ganar un Premio Nobel de la física en 2010 por su trabajo con el grafeno? Tan solo tenía 36 años.

- Bueno... Eso es algo que ya pasó y está olvidado. La verdad, no hablo demasiado de ello. Ahora lo realmente importante es que la gente siga trabajando duro con este material.