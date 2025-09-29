Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los 3.650 kilos de cocaína registrados por la Policía Nacional. P. N.

Cae en Galicia una red de narcos que fingieron ser peregrinos tras descargar 3,6 toneladas de cocaína

La Policía Nacional y la DEA desarticulan una red que usaba talleres náuticos como tapadera y trató de huir tras descargar la droga en la playa de Niñeiriños

Miguel G. Casallo

Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:51

La Policía Nacional, en colaboración con la DEA estadounidense, ha desarticulado una organización criminal asentada en Galicia que introdujo 3.650 kilos de cocaína a través de un semisumergible en la costa coruñesa. La Operación Saona se ha saldado con 14 detenidos, de los cuales 12 permanecen en prisión provisional acusados de delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

La investigación comenzó en agosto, cuando los agentes detectaron en Outes (A Coruña) una estructura dedicada al narcotráfico. La red había creado talleres y empresas de venta y reparación de equipos náuticos como fachada para blanquear su actividad, además de contar con embarcaciones adaptadas con motores de gran potencia.

El punto decisivo llegó el 13 de septiembre, cuando varias lanchas zarparon del puerto de O Freixo. Esa madrugada, en la playa de Niñeiriños, los agentes sorprendieron a los narcos cargando fardos de cocaína en todoterrenos con remolques. Uno de ellos volcó y dejó al descubierto parte del alijo, mientras que el resto apareció al amanecer bajo una lona.

Los tres tripulantes del semisumergible, un colombiano y dos ecuatorianos, intentaron escapar disfrazando su llegada como si fueran peregrinos del Camino de Santiago, con la ropa empapada, pero fueron capturados cuando huían en taxi.

La operación incluyó 18 registros en las comarcas de Barbanza y O Salnés, con la incautación de 54.680 euros en efectivo, dos embarcaciones, cinco vehículos, un remolque, decenas de teléfonos y documentación.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, aseguró que la actuación manda «un mensaje muy claro» a las organizaciones: «Galicia no es ni será refugio para el narcotráfico». Las autoridades destacan que se trata de una de las mayores incautaciones de cocaína en tierra en la comunidad, algo inusual en este tipo de operaciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pesquero pasaitarra es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  2. 2 Álvaro Odriozola, emocionado: «Ha sido duro no poder ayudar al equipo de mi vida»
  3. 3

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  4. 4

    Ayuso responde a Pradales cambiando sus palabras: «Lo de Ayuso entzun, pim, pam pum, es lo que se decía antaño y es altamente preocupante»
  5. 5

    Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain
  6. 6 Crece la preocupación en el País Vasco francés por el nuevo turismo que no gasta: «Muchos se han ido a España»
  7. 7

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Barcelona. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  8. 8

    Igeldo acogerá el mayor vivero en tierra de algas de la península para alimentación y cosmética
  9. 9 Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores
  10. 10

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en Bernedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cae en Galicia una red de narcos que fingieron ser peregrinos tras descargar 3,6 toneladas de cocaína

Cae en Galicia una red de narcos que fingieron ser peregrinos tras descargar 3,6 toneladas de cocaína