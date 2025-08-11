El influencer guipuzcoano que desvela el origen de los días de la semana en euskera: «Antes la semana vasca sólo tenía tres días» El actor y creador de contenido de Legazpi, Beñat Olea, profundiza sobre los días de la semana en su última publicación

N.V Lunes, 11 de agosto 2025, 11:44 Comenta Compartir

El euskera ha vuelto a dar de qué hablar en las redes sociales, y esta vez ha sido por algo tan cotidiano como los días de la semana. Ha sido el influencer guipuzcoano Beñat Olea, quien recientemente ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram acerca de «lo peculiares que son los días de la semana en euskera».

Con más de 120 mil seguidores en su cuenta, Olea arranca con una pequeña introducción sobre la creación de los días de la semana en todo tipo de lenguas, recalcando una vez más en el misterio sobre el origen del euskera para la lingüística: «En otros idiomas los días de la semana están relacionados con planetas o dioses antiguos, pero en el euskera van por libre», explica.

«Antiguamente la semana vasca solo tenía tres días debido a que antes de la llegada de la influencia romana y cristiana el calendario vasco se regía por los ciclos lunares. Un mes reflejaría un ciclo lunar entero», continúa Olea. Con esta información uno puede empezar a intuir el significado de 'hilabete' en euskera, que significa 'ilargi betea', es decir, luna llena.

El significado de los días de la semana en euskera

El influencer guipuzcoano prosigue con su explicación hilándola ya con los días de la semana: «Cada hilabete estaría compuesto por 10 semanas, en euskera 'aste', y cada una de éstas a su vez estaría compuesto por tres días en los que se vería un cambio perceptible en la luna», detalla. De ahí se sacan los primeros días, 'astelehena' (primero de la semana), 'asteartea' (mitad de la semana) y 'asteazkena' (último de la semana).

La influencia latina ocasionó una ampliación de los días de la semana, llegando el 'osteguna', que viene de Ortzi, el Dios del cielo en la mitología vasca y 'ostirala' «que comparte la misma raíz que el jueves». 'Larunbata' sin embargo «se cree que viene de 'lagunen bilera', es decir, un encuentro de amigos, y el domingo tiene claramente una influencia cristiana porque se dice 'igandea', significando la ascensión del Señor», finaliza.

Temas

Euskera

Instagram

Legazpi