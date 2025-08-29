La bandera vasca que ondea al otro lado del Atlántico Más allá de los casos de Boise en Idaho y el territorio de San Pedro y Miquelón, existe otro territorio que incluye la ikurriña en su bandera

La banda 'Amerikanuak' desfilando por las calles de la ciudad de Buffalo en Wyoming y la bandera del condado de Johnson.

Viernes, 29 de agosto 2025

No cabe duda que al otro lado del Atlántico la huella vasca sigue más que viva en varias regiones del continente americano. De norte a sur y de este a oeste. Más allá de los casos Boise en Idaho y del territorio francés situado frente a la costa canadiense de Terranova: San Pedro y Miquelón, existe otro territorio muy poco conocido de Estados Unidos que también incluye la ikurriña en su bandera.

Y es que existen dos territorios en Norteamérica en los que la ikurriña forma parte de sus respectivas banderas. El primero, el pequeño territorio, compuesto por dos islas principales al sur de Terranova, de San Pedro y Miquelón, en donde la presencia vasca se remonta a la época de la caza de ballenas en aquellas aguas del Atlántico. Y cuyo nombre, 'Miquelón' deriva del nombre vasco 'Mikeleune' o 'Mikel'.

Así, la ikurriña en esta bandera es un homenaje a aquellos primeros pescadores europeos que se asentaron en la zona, que al principio solo lo hacían durante la temporada de pesca y que poco a poco fueron poblando el territorio.

La primera bandera vasca oficial fuera de Euskadi

Pero existe otro territorio en el que la ikurriña también forma parte de su bandera. Se trata de la bandera del condado de Johnson en el estado estadounidense de Wyoming. Conocido por su naturaleza y poca población, la bandera de este territorio al noroeste de Estados Unidos fue la primera bandera vasca oficial fuera de Euskadi.

La historia de la presencia vasca en este condado de Johnson comienza con la llegada de Jean Esponda en 1902, según lo relatan Dollie Iberlin y David Romtvedt en su libro 'Buffalotarrak'. La mayoría de los vascos de Buffalo eran originarios del pueblo de Baigorri, ya que Jean Esponda, un inmigrante de la localidad de Iparralde, se asentó en esa zona de Wyoming.

Esponda emigró a California en 1886 y luego se mudó a Wyoming en 1902, donde estableció una próspera explotación ganadera, atrayendo a muchos pastores vascos de su pueblo natal y de los pueblos vecinos durante casi dos décadas. Esponda llegó a ser conocido como el 'Rey de los Vascos' y falleció en 1936.

A finales de la década de 1960, los pastores vascos poseían una gran cantidad de tierras en Wyoming, un estado que se dedica principalmente a la extracción de recursos naturales, como carbón, petróleo y gas natural, además de la agricultura y la cría de ganado y su lana. Por lo que no es de extrañar que en su bandera figuren, además de la ikurriña, montañas, torres de perforación petrolera, una vaca y una oveja en primer plano y ramas de árboles en los bordes.

Según el censo en el año 2000 solo había 869 vascos en Wyoming, la comunidad vasca más pequeña del oeste americano. Aunque muy activa gracias a su 'Big Horn Basque Club buffalotarra' que ayuda a preservar y asegurar la continuidad de la historia vasca en el estado.