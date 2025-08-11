Arrestada por apuñalar a su pareja, también detenido por romperle una botella en la cara en un hotel de Málaga Ambos fueron evacuados a un hospital, él con dos cortes en una pierna y el costado, y ella con lesiones leves en el rostro

Irene Quirante Lunes, 11 de agosto 2025, 09:30

La Policía Nacional ha detenido a una mujer por, presuntamente, apuñalar a su novio, quien también quedó arrestado ya que, supuestamente, le rompió previamente una botella de champán en la cara. Los hechos ocurrieron de madrugada en la habitación de un hotel de Málaga, en el que la pareja se encontraba alojada.

Sucedió sobre las 04:50 horas de la madrugada del miércoles, día 6 de agosto. Al parecer, los servicios de emergencias recibieron avisos por una fuerte pelea en un hotel de la Avenida Luis Buñuel. De acuerdo con el alertante, un individuo había resultado apuñalado.

Hasta el lugar se movilizaron los servicios sanitarios del 061 y la Policía Nacional. A su llegada, los efectivos comprobaron que se trataba de una pareja -una mujer de origen sueco y un hombre procedente de Nigeria, residentes ambos en otra provincia española- y que ambos tenían lesiones.

En el caso del hombre, según las fuentes, presentaba un corte en una pierna y otro en el costado, aunque no se temía por su vida. Ella también presentaba heridas cerca de una oreja y hematomas.

De acuerdo con las fuentes, todo apunta a que se produjo una fuerte discusión entre la pareja cuando estaban en el interior de la habitación. En el transcurso de la misma, al parecer, él agarró una botella de champán y se la estampó en la cara, además de propinarle un puñetazo.

A continuación, la mujer presuntamente cogió uno de los cristales para apuñalar al hombre. La escena que encontraron los efectivos al llegar a la habitación era dantesca, con un reguero de sangre en el suelo y los restos de la botella rota, según publica 'Diario Sur'.

Los sanitarios evacuaron a ambos a un hospital de Málaga capital, donde les curaron las lesiones, tras lo que quedaron detenidos por las lesiones ocasionadas mutuamente, como han precisado fuentes policiales. Al parecer, ninguno quiso declarar en comisaría.