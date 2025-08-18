El aprieto de una reportera durante su retransmisión sobre la ola de calor en Euskadi Las imágenes de este contratiempo se han viralizado en las redes sociales

N.V Lunes, 18 de agosto 2025, 13:54

La ola de calor y el arranque de la Semana Grande de Bilbao han sido algunos de los temas principales estos últimos días en Euskadi, con la capital vizcaína como epicentro de conexiones en directo y otros formatos informativos. Muchas veces este tipo de contenidos multimedia da lugar a bloqueos, nervios o fallos técnicos que desgraciadamente resultan muy complejos de camuflar. Un aprieto habitual pero que cada vez que ocurre da lugar a multitud de comentarios en redes sociales y que esta vez ha tenido como protagonista a una reportera de Antena 3, en una reciente emisión en tiempo real.

Teniendo como titular la canícula bilbaína que se estaba viviendo en esos momentos, la corresponal del grupo Atresmedia comenzó informando sobre la activación de alerta roja en la zona. En ese momento, un bloqueo mental le jugó una mala pasada, resguardándose en el teléfono móvil para continuar su discurso.

Tratando de encauzar la conexión, la reportera decidió añadir movimiento al plano con el objetivo de que el cámara siguiese su desplazamiento lateral, algo que por el contrario terminó por enredar la escena, dejando a la audiencia del telediario con un paisaje de la ciudad acompañada de una voz de fondo durante unos 15 segundos.

Unas imágenes que no han tardado en viralizarse en las redes sociales por la sensación de apuro que genera al verlas, compadeciéndose la audiencia de plataformas como 'X' con la reportera y su cámara: «Han enfocado el horizonte. Sería el primer día de la chavala, pobre», comenta un usuario.

Cuando el cámara está en su primer dia de curro y no habéis trabajado la sincronización... https://t.co/NE3kkXtqzt pic.twitter.com/pTcI2Mu88m — Maese Abubillo (@MaeseAbubillo) August 15, 2025

El debate se desata en 'X'

Si bien nunca se podrá achacar la responsabilidad a ninguna de las dos partes presentes en la restransmisión, los usuarios de la mencionada plataforma digital han decidido abrir un diálogo sobre la culpa de este pequeño error humano o técnico.

Mientras algunos opinan que «el cámara lleva un día de curro y no se ha sabido trabajar la sincronización», otros sin embargo piensan que se trata de los «nervios del primer directo». Hay quienes incluso aconsejan a los periodistas para sus futuras emisiones: «Es lo más normal, pero fue a destiempo, el camarógrafo tenía que ir haciendo el paneo lateral lentamente, no así de golpe. Ya irán ajustando la técnica». Lo que sí que está claro es que los cotidianos gajes del oficio en directo continuarán ocurriendo, dando lugar a situaciones de apuro como las de la olar de calor de Bilbao.