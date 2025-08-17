Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zarautz vivió ayer una jornada de calor y cielo cubierto. Morquecho

La ola de calor abandona Gipuzkoa y la penúltima semana de agosto será fresca y lluviosa

El interior del territorio seguirá hoy en aviso amarillo por temperaturas altas, pero el cielo estará cubierto y no se descarta algún chubasco por la tarde-noche

A. Iparraguirre

Domingo, 17 de agosto 2025, 09:00

La ola de calor que ha abrasado estos últimos días Gipuzkoa se despide este domingo, dando paso a una penúltima semana de agosto fresca y ... lluviosa. Hay un dicho popular que señala que después de la Semana Grande de San Sebastián se acaba el verano en la ciudad. Parece que esta vez será verdad, al menos en lo que se refiere a los próximos días. El interior del territorio seguirá hoy en aviso amarillo desde las 12.00 hasta las 19.00 horas por temperaturas altas extremas que podrían llegar a los 35ºC en algunos puntos, mientras que se libra de la alerta el litoral, donde se esperan máximas de hasta 27ºC. El cielo estará cubierto y no se descarta algún chubasco por la tarde-noche. El viento será flojo por la mañana, fijándose del norte-noroeste por la tarde y arreciando.

