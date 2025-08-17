La ola de calor abandona Gipuzkoa y la penúltima semana de agosto será fresca y lluviosa

La ola de calor que ha abrasado estos últimos días Gipuzkoa se despide este domingo, dando paso a una penúltima semana de agosto fresca y ... lluviosa. Hay un dicho popular que señala que después de la Semana Grande de San Sebastián se acaba el verano en la ciudad. Parece que esta vez será verdad, al menos en lo que se refiere a los próximos días. El interior del territorio seguirá hoy en aviso amarillo desde las 12.00 hasta las 19.00 horas por temperaturas altas extremas que podrían llegar a los 35ºC en algunos puntos, mientras que se libra de la alerta el litoral, donde se esperan máximas de hasta 27ºC. El cielo estará cubierto y no se descarta algún chubasco por la tarde-noche. El viento será flojo por la mañana, fijándose del norte-noroeste por la tarde y arreciando.

La pasada madrugada también ha sido mucho más templada que las anteriores en Gipuzkoa. Los termómetros no han llegado a los 23ºC. Nada que ver con la noche tropical de ayer, en la que las temperaturas máximas superaron los 30 grados en varios puntos, según los datos recogidos en las estaciones de Euskalmet. El récord lo marcó Jaizkibel, con 31,7ºC. Le siguieron Higer, con 30,6ºC; el puerto de Pasaia, 30,3ºC, Bidania, 29,7ºC, y Zegama, 28,6ºC. Además, las máximas bajaron a lo largo del sábado diez grados con respecto a la jornada del viernes, que se convirtió en el día más caluroso del verano, con hasta 40º en la costa, y hubo récord de atendidos por golpes de calor. Osakidetza atendió a 14 personas, más que en cualquier otro día del verano. En el conjunto de Euskadi, 26 personas precisaron de atención médica por insolaciones y otro tipo de dolencias por efecto de las altas temperaturas (14 en Gipuzkoa, 11 en Bizkaia y 1 en Álava). En total, ya son 43 las personas que ha atendido Osakidetza en lo que va de verano en Gipuzkoa.

La previsión de Euskalmet señala que mañana, lunes, el tiempo cambiará por completo y se espera un descenso importante de las temperaturas máximas. No superarán los 23ºC en Gipuzkoa. Las nubes serán abundantes y lloverá un poco de forma ocasional. Además, por la tarde-noche es probable que se registren algunos chubascos tormentosos, más probables en el este. El viento del noroeste se dejará notar.

El martes seguirá el ambiente fresco, con algunos chubascos en Gipuzkoa. Habrá bastantes nubes durante toda la jornada. Las temperaturas serán parecidas a las de la jornada anterior o bajarán alrededor de un grado. El viento soplará del norte y del noroeste intenso.