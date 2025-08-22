Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dolores Fernández y su hijo, Álvaro Álvarez. D. A

«Fue muy angustioso. Caían troncos ardiendo. No dormimos en toda la noche»

El incendio originado de forma intencionada en Caunedo arrasó la ladera de Perlunes y puso en peligro las casas. «Aún tengo ganas de llorar»

Ana Moriyón

Gijón

Viernes, 22 de agosto 2025, 11:41

Aún con el susto en el cuerpo, los vecinos de la pequeña aldea de montaña de Perlunes, en Somiedo, explican con cierta angustia cómo el ... fuego, que se originó de forma presuntamente intencionada en Caunedo y que llevaba días contenido en el Alto La Mochada, arrasó en cuestión de horas la peña que se alza sobre el pueblo y amenazó sus casas, cuadras, animales y vidas. «Fue muy angustioso», coinciden los lugareños, que vieron cómo en pocas horas el pueblo se llenaba de bomberos mientras tres helicópteros sobrevolaban la aldea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fenómeno veraniego que se repite en los bares de San Sebastián para lamento de los donostiarras: «Ya no es lo que era»
  2. 2

    Rescatan el cuerpo del montañero de Irun que se precipitó ayer en el Pirineo francés
  3. 3 El acertante del Euromillones que ha ganado 250 millones no tendrá que pagar impuestos pese a ser el premio récord
  4. 4 Detenido tras prender fuego a un bar por no ponerle mayonesa en el bocadillo
  5. 5 Judith Jáuregui: «Estaba embarazada de nueve meses y no lo descubrieron»
  6. 6

    Gipuzkoa afronta la jubilación de 77.000 trabajadores en diez años y solo entrarán 19.000 jóvenes
  7. 7

    Una sentencia del TSJPV obliga a Gipuzkoa a suavizar la tributación sobre criptomonedas
  8. 8 La calle más cara de Euskadi está en San Sebastián: 1.6 millones de euros para comprar una casa
  9. 9 Con los paraguas abiertos para no mojarse en el autobús en San Sebastián: «Se lo han tomado con humor»
  10. 10 Illarramendi pone el ojo en Orri Óskarsson: «La podría romper en la Real Sociedad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Fue muy angustioso. Caían troncos ardiendo. No dormimos en toda la noche»

«Fue muy angustioso. Caían troncos ardiendo. No dormimos en toda la noche»