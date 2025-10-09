Alertan desde España de la desaparición de un familiar en Francia y lo encuentran horas después en su domicilio Tras la llamada se desplegó un amplio dispositivo de búsqueda que localizó al corredor desaparecido horas más tarde en su casa

Un amplio dispositivo de búsqueda se activó este domingo en el macizo de Bauges, en la región francesa de Saboya, tras la desaparición de un corredor de montaña que había salido a entrenar en solitario por la mañana. El hombre, residente en Chambéry, debía regresar a su domicilio al mediodía, pero al no hacerlo, sus familiares —que se encontraban en España— alertaron a los servicios de emergencia. Preocupados por su silencio, los allegados contactaron con los bomberos, quienes a las 17.00 horas recibieron la alerta y comenzaron las labores de búsqueda en el municipio de Les Déserts.

En un primer momento, ocho bomberos se desplazaron a la zona, pero ante la falta de noticias, el operativo se amplió rápidamente. Hacia las 19.00 horas ya eran veintidós los efectivos movilizados, con el apoyo de patrullas terrestres, drones y el helicóptero Dragon 74. La búsqueda se centró especialmente en el sector de la cascada de Doriaz, en la comuna de Saint-Jean-d'Arvey, una zona de difícil acceso muy frecuentada por senderistas y corredores. La situación generó una gran movilización por parte de los equipos de rescate, ante el temor de que el deportista hubiera sufrido un accidente en el macizo.

Sin embargo, la historia tuvo un desenlace tranquilo. A las 20.05 horas, la gendarmería informó al Centro de Operaciones de Bomberos y Rescate del Departamento de Saboya (CODIS) que el corredor había sido localizado sano y salvo. El hombre se encontraba en su domicilio, al que había regresado por sus propios medios, sin necesidad de asistencia médica. En ese momento, se dio por finalizada la operación y se retiraron los medios desplegados, incluido el helicóptero.

Según informó el diario Le Dauphiné Libéré, fue un compañero del corredor quien, al no conseguir contactarlo durante la tarde, dio la voz de alarma. También los vecinos del edificio de Chambéry habían intentado localizarlo sin éxito, lo que contribuyó a activar rápidamente el protocolo de búsqueda.

