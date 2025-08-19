El Aita Mari rescata a 13 personas en el Mediterráneo Central
Los migrantes fueron asistidos por el barco humanitario después de llevar cinco días en un bote sin rumbo
Martes, 19 de agosto 2025, 21:04
El Aita Mari ha rescatado este martes a 13 personas que llevaban navegando sin rumbo desde el jueves y con escasos alimentos. El bote, encontrado ... en la zona SAR italiana -Mar Mediterráneo Central-, llevaba a bordo a hombres, mujeres y menores en condiciones pésimas, deshidratados y con un gran cansancio acumulado.
El barco humanitario de rescate proporcionó a los afectados chalecos salvavidas, agua y comida energética. Desde Salvamento Marítimo Humanitario (SMH) confirmaron que se trata de migrantes de nacionalidad marroquí y tunecina que se embarcaron con el fin de «buscar una vida mejor en Europa».
El pasado viernes el Aita Mari también intervino en aguas de Mallorca, donde prestó ayuda a dos botes en los que navegaban un total de 40 personas, entre ellos mujeres y niños, que posteriormente fueron atendidos por la Guardia Civil y la embarcación Salvamar Mimosa.
Tras la implantación del nuevo pacto migratorio que reaviva las devoluciones entre Italia y Libia y que también castiga los rescates como el de Aita Mari, desde Salvamento Marítimo Humanitario se recuerda que «en nuestras propias costas hay personas que arriesgan su vida en el mar y reiteramos nuestro compromiso: salvar vidas nunca puede ser un delito, asistir y proteger vidas en peligro es un deber humanitario que no puede ser criminalizado, por ello, exigimos el fin de estas políticas de muerte».
