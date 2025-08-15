Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Aita Mari presta asistencia a dos embarcaciones pocas horas después de zarpar en una nueva misión por el Mediterráneo

El barco humanitario partió ayer desde Castellón en la que supone su decimosexta misión humanitaria

I.G.

San Sebastián

Viernes, 15 de agosto 2025, 23:39

El Aita Mari ha emprendido una nueva misión humanitaria por el Mediterráneo. Lo hizo ayer, tras partir de Castellón «en un momento especialmente crítico», ... a raíz de la entrada en vigor del Nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. Una legislación que, tal y como destacaron miembros de Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), «lejos de ofrecer soluciones dignas, institucionaliza las devoluciones exprés, la detención sistemática y la externalización del control migratorio, incluso a países que violan los derechos humanos de forma sistemática».

