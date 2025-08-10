Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las 10 noticias clave de la jornada
Un juicio por violencia de género, en los juzgados de Madrid. R. C.

Un 40% de los que agreden a sus parejas no completa el curso que evita la reincidencia

Violencia de género ·

Jóvenes impulsivos o en exclusión social, el perfil de los que abandonan la actividad por la que se les perdonó entrar en la cárcel

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:41

Los maltratadores de sus parejas abandonan los cursos de violencia de género con mayor frecuencia que los agresores sexuales, según un estudio realizado con los ... psicólogos que colaboran con Instituciones Penitenciarias. Los primeros, condenados por agredir a sus parejas o ex son los que dejan los cursos con más frecuencia. Un 40% no termina las clases destinadas a los agresores de las mujeres con las que mantienen relaciones sentimentales (llamado PRIA-MA). Además presentan «una actitud mucho más desafiante, con mayor oposición al programa», que los agresores sexuales, que siguen otro tipo de curso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un joven de Berrobi tras colisionar su vehículo con un autobús en Tolosa
  2. 2 Detenido un joven en San Sebastián acusado de haber agredido sexualmente a varios menores de edad
  3. 3 Jokin Altuna califica de «vergonzoso» el material de la final del Ogueta
  4. 4 El campo de Lavanda a un paso de San Sebastián: visita guiada y txakoli por 5 euros
  5. 5

    La Real Sociedad es superior pero empata en el estreno de Caleta-Car y Gonçalo Guedes
  6. 6 Programa de hoy sábado 9 en la Aste Nagusia de San Sebastián
  7. 7 La Real pone fin a la pretemporada con un empate ante el Bournemouth de Iraola
  8. 8

    «En Gipuzkoa no hay problema para celebrar actos islámicos en recintos públicos»
  9. 9

    Un incendio en un edificio de Elgoibar obliga a desalojar a una treintena de vecinos
  10. 10

    Un menor de 16 años detenido y diez identificados por los altercados de Azpeitia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un 40% de los que agreden a sus parejas no completa el curso que evita la reincidencia

Un 40% de los que agreden a sus parejas no completa el curso que evita la reincidencia