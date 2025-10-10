Golpe al aeropuerto de Bilbao: una aerolínea estadounidense anuncia una nueva ruta a Nueva York desde el norte de España United Airlines conectará Nueva York con Santiago de Compostela a partir del 28 de mayo de 2026

J.M. Viernes, 10 de octubre 2025, 10:27

El aeropuerto de Bilbao volverá a contar la próxima temporada con la ruta Bilbao-Nueva York, estrenada este 2025 y que en su primer verano de andadura ha alcanzado niveles de ocupación del 86%. Una noticia ya confirmada por la aerolínea estadounidense United Airlines, que, a falta de los últimos flecos, permitirá a miles de pasajeros viajar a la ciudad de los rascacielos en vuelo directo desde la capital vizcaína de nuevo en 2026.

Sin embargo, a las buenas noticias del regreso de la conexión de cara a la temporada de primavera-verano entre Loiu y Nueva York, beneficiosa para el turismo vasco y el incremento del número de pasajeros en el aeropuerto de Loiu, en las últimas horas se ha sumado el anuncio de la recuperación de la conexión directa entre Santiago de Compostela y Nueva York, que comenzará a operar el 28 de mayo de 2026 y funcionará tres días a la semana.

Una noticia que podría rebajar el número de pasajeros procedentes de otros territorios como Asturias a la hora de escoger Bilbao como punto de partida en su viaje a Nueva York al mismo tiempo que suma competencia para Euskadi desde el punto de vista de los turistas norteamericanos, que buscan en el norte temperaturas agradables, naturaleza, gastronomía y playas extensas.

De la misma manera que la ruta entre Bilbao y Nueva York durante 2025, la nueva conexión entre Santiago y Nueva York contará también con tres frecuencias semanales. En concreto, el avión en sentido Nueva York saldrá de Lavacolla los lunes, jueves y sábado a las 10.00 horas; y regresará a la Comunidad los miércoles, viernes y domingos a las 19.15 horas.

Así, el vuelo entre Santiago y Nueva York se realizará en 7 horas y 50 minutos. En sentido inverso, desde Newark hacia Galicia, se completará en 7 horas, algo menos en ambos casos que la duración del vuelo hasta Bilbao.