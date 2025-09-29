Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Avión de la aerolínea turca de bajo coste Fly Pegasus. Alf van Beem

Una nueva aerolínea llega al aeropuerto de Bilbao con vuelos low cost a partir de diciembre

La aerolínea de bajo coste se estrena en Loiu con cuatro vuelos semanales entre Bilbao y Estambul

Javier Medrano

San Sebastián

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:29

El aeropuerto de Bilbao contará con vuelos de una nueva aerolínea a partir del próximo mes de diciembre cuando la terminal de Loiu estrene la conexión directa con Estambul operada por Fly Pegasus, aerolínea de bajo coste de origen turco.

En concreto, el nuevo enlace estará disponible a partir del próximo 2 de diciembre y contará con cuatro conexiones semanales entre Bilbao y Estambul desde esa fecha y hasta finales de marzo.

Una nueva conexión con Estambul que se suma a la ya existente, operada por Turkish Airlines y que corresponde a uno de los destinos con mayor afluencia de pasajeros extranjeros debido a que sirve de enlace con múltiples destinos finales.

Así, Fly Pegasus volará entre Bilbao y el aeropuerto internacional Sabiha Gokcen de Estambul los lunes, miércoles, viernes y domingos, en un vuelo directo de alrededor de las cuatro horas de duración que ya se encuentra a la venta en la web de la aerolínea desde 61 euros por trayecto.

