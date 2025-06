«La Administración tiene que asegurar que la ciudadanía pueda ser atendida en euskera», según la Ararteko

La Ararteko provisional Inés Ibáñez de Maeztu ha comparecido este miércoles en el Parlamento Vasco para exponer la experiencia de la institución en la defensa ... de los derechos lingüísticos. Más allá de informar de que durante el año 2024 se recibieron 10 quejas en esta materia, ha incidido en «el deber de los poderes públicos de garantizar el ejercicio de dichos derechos lingüísticos de la ciudadanía, a fin de que sean efectivos y reales».

La Ararteko no se ha querido pronunciar sobre las sentencias que han tumbado sistemáticamente convocatorias públicas de empleo por los requisitos de perfiles lingüísticos exigidos, pero ha subrayado que «implementar acciones que promuevan la normalización del uso del euskera no es per se una forma de discriminación hacia los hablantes de castellano». Ha añadido que «las administraciones públicas vascas tienen la responsabilidad de asegurar que la ciudadanía pueda ser atendida en euskera. Si no se cumple con esto, el sistema perdería su propósito original. Así, la acreditación de un perfil lingüístico busca garantizar que la persona en ese puesto pueda desempeñarse en euskera».

También se ha referido a quejas de personas castellanohablantes que denuncian sentirse discriminadas por las políticas de fomento del euskera. En este sentido, la referencia fundamental del Ararteko para analizar las políticas lingüísticas de las administraciones públicas vascas ha sido la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, firmada en Estrasburgo el 5 de noviembre de 1992. La Carta establece en el artículo 7.2 que «La adopción de medidas especiales en favor de las lenguas regionales o minoritarias destinadas a promover una igualdad entre los hablantes de dichas lenguas y el resto de la población y orientadas a tener en cuenta sus situaciones peculiares, no se considerará un acto de discriminación con los hablantes de las lenguas más extendidas». La Ararteko ha incidido en la necesidad de la formación y la dotación de los recursos que sean necesarios para garantizar los derechos lingüísticos.