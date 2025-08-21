El acertante del Euromillones que ha ganado 250 millones no tendrá que pagar impuestos pese a ser el premio récord El bote más grande de la historia de este sorteo ha recaído en un único apostante

J. F. Jueves, 21 de agosto 2025, 12:16 Comenta Compartir

Noticia importante para quienes suelen participar en sorteos como el Euromillones, ya que en las últimas horas se ha conocido que un acertante se ha convertido en el nuevo multimillonario del Euromillones al llevarse el bote más grande en la historia de este sorteo: nada menos que 250 millones de euros. El premio fue validado en el sorteo de este martes 19 de agosto, en el que un único jugador acertó la combinación completa de 5 números y 2 estrellas. Los números de la suerte fueron el 24, 31, 34, 41 y 43, junto a las estrellas 6 y 8.

Este premio marca un hito, ya que es el mayor bote que el Euromillones ha entregado hasta la fecha. Anteriormente, cantidades similares de 250 millones de euros fueron ganadas por acertantes en Austria e Irlanda. En este caso ha ido a parar a un afortunado que selló el boleto ganador en una localidad francesa cuyo nombre no se ha hecho público aún y donde alguno de sus habitantes disfruta ya de los 250 millones de euros en su cuenta bancaria. Hasta ahora la cifra récord era de 220 millones.

Doble premio para el ganador del Euromillones

La fortuna de este ganador francés se ve aún más amplificada por la política fiscal de su país. Francia tiene una normativa muy beneficiosa para los premios de loterías, ya que las ganancias están exentas de tributación. Aunque el afortunado deberá incluir el premio en su próxima Declaración de la Renta, no tendrá que pagar impuestos a la Hacienda francesa por este ingreso extraordinario, una situación similar a la de Irlanda, donde el anterior bote histórico del Euromillones también estuvo exento.

La situación contrasta notablemente con la de España. Si un residente español hubiera sido el ganador de estos 250 millones, habría tenido que pagar a la Agencia Tributaria un 20% del premio, una vez descontados los primeros 40.000 euros exentos. Esto significaría abonar una suma cercana a los 50 millones de euros, concretamente 49.992.000 euros, dejando el premio neto en unos 200 millones de euros. Cabe destacar que cualquier premio de lotería obtenido en un país extranjero por un residente español debe ser declarado en España como si se hubiera recibido en territorio nacional.

Un millonario en Pontevedra

Aunque el premio mayor esquivó a los jugadores españoles, la suerte sí que sonrió en nuestro país en el mismo sorteo del martes. El boleto acertante de El Millón, un sorteo asociado a Euromillones que ofrece un premio fijo de un millón de euros, fue validado en Redondela (Pontevedra). Después de impuestos, este ganador percibirá 808.000 euros. Además, España contó con un boleto acertante de Segunda Categoría (5 números y 1 estrella) en Guadassuar (Valencia), premiado con 270.238,94 euros. También hubo un acertante de Tercera Categoría en Roses (Girona), que se llevó 38.515,68 euros.

Para el próximo sorteo de Euromillones, programado para este viernes 22 de agosto, el bote garantizado se reinicia en 17 millones de euros.