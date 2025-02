Le tocan 1,2 millones de euros en el Euromillones por segunda vez tras pensar que había ganado tan solo ocho euros

J.M. Lunes, 24 de febrero 2025, 10:18 Comenta Compartir

Ganar la lotería es un sueño que muchas personas anhelan pero pocas consiguen lograr. Un golpe de suerte al que aferrarse con la esperanza de cambiar de vida y poder hacer realidad infinidad de sueños y proyectos. Aunque para la gran mayoría esta posiblidad siempre quedará en un deseo, lo cierto es que hay personas a las que la suerte les sonríe más de una vez. Es el caso de David, un hombre que, tras haber ganado un millón de euros años atrás, compró hace unas semanas un nuevo billete de Euromillones sin saber que esta vez se llevaría no solo más de un millón de euros, sino también un coche.

Según una información publicada por el medio británico 'The Sun', el ganador del millonario premio contó que, al principio, al comprobar los números de su boleto, solo coincidían dos números y una estrella, lo que representaba un premio de 8 euros. Una baja cuantía, pero que no le molestaba ya que en 2013 había sido afortunado con un premio superior al millón de euros. Fue precisamente esa experiencia anterior la que lo impulsó a revisar el billete nuevamente, ya que sentía que la suerte podría volver a sonreírle: «Tenía la sensación de que me tocaría a mí», dijo.

Una corazonada que se hizo realidad por segunda vez tal y como recogen sus declaraciones. Al igual que en la ocasión anterior, este ciudadano sintió una corazonada de que algo grande podría estar por suceder. Fue esa sensación la que lo llevó a revisar nuevamente su boleto y, tras unos segundos de incertidumbre, llamar a su esposa con la buena noticia: «Mira esto. Está ahí. Mira. Lee esa línea».

La mujer, que no podía creer que tuvieran tanta suerte otra vez, se apresuró a comprobarlo por su cuenta. Tomó su ordenador portátil y verificó los números en la página oficial de la Lotería Nacional, y fue entonces cuando confirmó la increíble noticia: habían ganado más de un millón de euros y un coche nuevo.

A pesar de no ser un fanático de volar, David ha prometido a su mujer un viaje en crucero de ensueño para disfrutar la luna de miel que nunca tuvieron en el pasado. «Kath y yo tuvimos una boda fantástica el año pasado pero nunca fuimos de luna de miel porque no me entusiasma la idea de volar», señaló a los medios locales.

