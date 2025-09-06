Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

San José choca las manos a sus jugadores del banquillo en Ipurua. MORQUECHO
SD Eibar

San José apela al «carácter» para que su equipo «se quite el mal sabor» de Huesca

El técnico del Eibar cree «excesiva» la sanción a un Anaitz Arbilla del que dice que «es el primer arrepentido» por su expulsión en El Alcoraz

Letizia Gómez

Letizia Gómez

Eibar

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

Al Eibar le ha costado pasar página a la derrota sufrida en Huesca porque tanto su entrenador como el plantel que dirige la consideran « ... inmerecida», además de la «excesiva» factura que han supuesto los cuatro partidos de suspensión que le han impuesto al capitán Anaitz Arbilla por la expulsión directa que sufrió tras agarrar al exarmero Óscar Sielva en el tiempo de prolongación.

