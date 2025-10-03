Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

San José choca la mano con sus jugadores de banquillo. MORQUECHO
Ceuta - Eibar (20.30 horas)

Con el reto de ganar también fuera de casa

El Eibar suspira por trasladar al estadio del recién ascendido Ceuta la gran dinámica de juego y resultados que ha establecido en Ipurua

Letizia Gómez

Letizia Gómez

Eibar

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Asegurada su condición de invicto en casa tras el heroico empate amarrado gracias al gol de Adu Ares en la prolongación de un vibrante ... choque que evitó la primera derrota armera en Ipurua ante el Deportivo de la Coruña (1-1), el Eibar emprende esta noche en Ceuta su cuarto intento de lograr su primera victoria como visitante en este curso.

