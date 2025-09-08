Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Ponerle la guinda a un entrañable día de Arrate para los eibarreses

El Eibar vuelve a casa con el deseo de brindar frente al Andorra otro espectáculo como el ofrecido ante el Granada que redondee las fiestas

Letizia Gómez

Eibar.

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

Desconociendo por completó lo que significa el día de Arrate para los eibarreses, LaLiga decidió que el Eibar se encargara de cerrar la cuarta ... jornada en plenas celebraciones de su patrona. Una motivación añadida más para que, en su vuelta a Ipurua, el cuadro armero quiera ponerle la guinda a la jornada festiva de hoy dedicando a su afición un triunfo ante el Andorra, a poder ser tan brillante como la del estreno ante el Granada (3-0).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Que nos sancionen por esto es imperdonable. Se han pasado tres pueblos»
  2. 2

    Una sanción para ponerle aún más emoción
  3. 3

    «Este verano hay una invasión de gaviotas y llegan a dar miedo»
  4. 4 John Toshack: «La Real lo ha sido todo para mí»
  5. 5 John Toshack: «Bill Shankly, mi mejor entrenador; Carlos Xavier, mi mejor jugador»
  6. 6

    Arraun deja La Concha vista para sentencia
  7. 7

    ZETAK vuelve a sorprender: habrá Mitoaroa III en Bilbao
  8. 8

    Juristas atribuyen al colapso el retraso de juicios en Gipuzkoa a detenidos con antecedentes policiales
  9. 9

    La batalla del relato sacude el verano de una Euskadi sin ETA
  10. 10 La psicóloga Silvia Congost sobre las parejas: «Si te deja y te pide tiempo para ver si te echa de menos, está con otra persona»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ponerle la guinda a un entrañable día de Arrate para los eibarreses

Ponerle la guinda a un entrañable día de Arrate para los eibarreses