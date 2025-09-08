Ponerle la guinda a un entrañable día de Arrate para los eibarreses

Desconociendo por completó lo que significa el día de Arrate para los eibarreses, LaLiga decidió que el Eibar se encargara de cerrar la cuarta ... jornada en plenas celebraciones de su patrona. Una motivación añadida más para que, en su vuelta a Ipurua, el cuadro armero quiera ponerle la guinda a la jornada festiva de hoy dedicando a su afición un triunfo ante el Andorra, a poder ser tan brillante como la del estreno ante el Granada (3-0).

Dar un paso adelante en la clasificación es el 'leitmotive' de un Beñat San José que pretende recuperar las buenas sensaciones vividas en el estreno liguero en el estadio armero, para borrar también de la memoria la lamentable expulsión de Arbilla que precedió a la derrota sufrida en Huesca (2-1) en el añadido del tiempo de prolongación.

Eibar Alineación: Magunagoitia; Cubero, Marco Moreno, Arambarri, Hodei o Buta; Sergio, Aleix Garrido; Corpas, Guruzeta, Xeber; Magunazelaia. Suplentes: Todos, menos el lesionado Mada y el sancionado Arbilla. Entrenador Beñat San José - Andorra Alineación: Ratti; Petxa, Gael, Alende, Imanol; Molina; Olabarrieta, Marc Domenech, Villahermosa, Min Su; Lautaro. Suplentes: Todos, menos el lesionado Mada y el sancionado Arbilla.

Hacerse fuerte en casa es primordial para ir engordando de ambición el objetivo y más teniendo en cuenta que las dificultades que la escuadra azulgrana tuvo para sumar fuera de casa el pasado curso parecen haberse trasladado también al presente, puesto que solo puede presumir del único punto que ha sumado en Málaga de los seis por los que ha peleado fuera de casa.

Casualmente, se enfrenta a un recién ascendido Andorra, con el que no pasó de empate en ninguno de los dos partidos que disputó en Ipurua en la anterior etapa de los de la tricolor en Segunda (22-24),

Horario del derbi fijado

Por otro lado, el Eibar ya conoce los horarios de algunos de sus próximos encuentros. Uno de ellos, el derbi frente al Sanse. El partido se disputará en Ipurúa el próximo 21 de septiembre a las 18.30 horas, en el que será el primer derbi del curso.