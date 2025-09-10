Magunazelaia ya ejerce como profeta en su tierra

Jon Magunazelaia (Eibar, 2001) está causando sensación entre propios y extraños. Probablemente, ni siquiera la dirección deportiva armera que lo ha traído de vuelta ... al club azulgrana tras poner fin a sus siete años de andadura en la Real Sociedad, soñaba con que el eibarrés protagonizara un inicio de temporada tan espectacular. Pero al joven atacante de 24 años le han bastado para convertirse en profeta en su tierra.

Titular desde el primer partido, Maguna ha encajado como un guante en el libreto de Beñat San José, que viendo sus excelentes cualidades, no ha dudado en otorgarle libertad absoluta para mover el balón, porque como se ha podido comprobar, lo hace con una determinación y una madurez impropias para su edad.

Y es que, además de disfrutar de la felicidad que le supuso marcar su primer gol con elástica del Eibar en el choque disputado hace poco más de una semana en Huesca, el mediapunta está acaparando todos los focos gracias a las brillantes actuaciones que ha rubricado en los dos partidos que ha jugado en Ipurua.

La afición armera disfruta por ver triunfar a un eibarrés diez años después de que lo hiciera Jon Errasti en Primera

Exhibiendo una excelente visión de juego y una gran versatilidad lideró la gran victoria obtenida frente al Granada, que a su vez le sirvió para ser elegido como el jugador más valioso del equipo en el mes de agosto, por delante incluso de un Javier Martón que marcó tanto ante el Málaga como frente a los nazaríes.

Y el eibarrés lo volvió a bordar el lunes ante el Andorra en Ipurua, donde no marcó pero además de forzar el penalti que falló Corpas , impartió una nueva lección de juego ofensivo que hizo las delicias de la parroquia local.

Una cuadrilla 'orgullosa'

Entre los presentes en el estadio estaba su cuadrilla, que le acompaña y abraza sus gestas con la mayor de las satisfacciones. Y como ya viene ocurriendo desde que comenzó la Liga en Málaga, lo primero que hizo el jugador azulgrana fue ir hacia ellos para agradecerles su incondicional apoyo y posar delante de la pancarta con la que le transmiten su enorgullecimiento. Bajo el título 'Zutaz harro, Magu' (orgullosos de ti) gritan alto en euskera que «su éxito es nuestra felicidad».

Una instantánea que el propio jugador también posteó en sus redes sociales acompañado por un texto que en el que resaltaba 'Betikuekin betiko lekuan' (con los de siempre en el sitio de siempre), en referencia a la zona en la que se sitúan sus amigos.

Los seguidores armeros están henchidos de felicidad por ver a un eibarrés brillar de nuevo en el Eibar una larga década después de que Jon Errasti disputara su último partido al término de la campaña de estreno en Primera, curiosamente ante el Córdoba, el equipo en el que Maguna jugó cedido la segunda vuelta del pasado curso.

Pero además de él, fueron muchos los jugadores brillaron con luz propia ante el Andorra. Mención especial merece Sergio Cubero, que asentado ya en el equipo tras tres cesiones consecutivas a la SD Logroñés, Fuenlabrada y Racing de Ferrol, aportó el primero de los dos goles.

El otro llegó de la mano de Javi Martínez, otro futbolista deseoso de reivindicarse, que se ha convertido en el sexto goleador del equipo junto con Martón (2), Arbilla, Álvaro Rodríguez y Magunazelaia. Aún sin marcar, Buta, Aleix Garrido, Marco Moreno o el incombustible Corpas también contribuyeron al gran espectáculo que se vivió en Ipurua.

Todos a una con Beñat San José que, tras dar la alternativa también a Toni Villa, ya ha contado con todos los componentes de su plantilla a excepción de Jair Amador, el portero suplente Luis López y el lesionado Madariaga.

Todas esas sensaciones positivas hay que trasladarlas ahora fuera, esta vez al Nuevo Mirandilla, donde el sábado (16.30) le espera el Cádiz de Gaizka Garitano, historia viva de un Eibar al que ha sido el único en catapultar a Primera.