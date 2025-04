Magunagoitia rescata la esperanza

No darse por vencido a veces tiene su recompensa y la perseverancia del Eibar la encontró de la manera más surrealista posible, con un cabezazo de Jon Magunagoitia ... en el minuto 95 de partido que rescató el hilillo de esperanza que el Oviedo ya creía tener en su bolsillo. Se impartía así justicia en un choque que el cuadro armero estuvo a punto de entregar después de que el oventense Alemao perforara la portería azulgrana poco después de que Antonio Puertas no lograra superar a un Aarón Escandell imbatible hasta que, curiosamente, el portero zornotzarra acabara con su resistencia.

Y sí, aunque el fútbol sigue sin entender que le debe algo a un club armero que lleva cuatro años estrellándose contra la pared, Ipurua se emocionó de nuevo con la entrega de un plantel que no renuncia a seguir luchando hasta que los números no le digan lo contrario. Por falta de ganas e ilusión no es, pero la fortuna le sigue dando la espalda, esté quién esté en los banquillos.

Remodelación sorprendente

Ajeno a los visos de 'revancha' que podía tener el duelo ante el equipo que privó a los armeros de llegar a la final por el ascenso, San José tuvo que remodelar el reconocible plan de acción que había venido aplicando desde que se convirtió en entrenador armero hace ahora 50 días.

Al igual que en Cádiz, estaba condicionado por la ausencia de un Arnau Comas que, al no recuperarse a tiempo del fuerte golpe que sufrió en el hombro en un entrenamiento previo al choque en el Nuevo Mirandilla, se unió a la sensible baja del sancionado Arbilla. Pero, sorprendentemente, pese a que tenía a mano tanto a Álvaro Carrillo como al recién recuperado Chema Rodríguez, alta en la lista junto a Iván Gil y Merquelanz, el técnico donostiarra entendió más adecuado retrasar a Peru Nolaskoain para tratar de amarrar al vigoroso delantero ovetense Alemao, mientras que recurrió a Sergio para rearmar la medular junto a Matheus.

La pequeña revolución realizada por San José fue más allá, puesto que la ausencia del también sancionado Bautista deparó una notable variación ofensiva, empezando por la inclusión de Javi Martínez en la mediapunta, escoltado por Corpas y un Antonio Puertas que fueron alternando sus posiciones con la que Jorge Pascual ocupó de inicio como punta de lanza en sustitución del delantero oreretarra que ha sido elegido como el mejor del mes.

Golpe doloroso El ovetense Alemao sí tuvo el acierto que le faltó a Puertas en un mano a mano previo ante Escandell

Espoleado por una afición agradecida por el ambicioso carácter que viene mostrando su equipo, pese a que se vino de Cádiz sin la ansiada victoria que mereció, el Eibar mostró desde el principio su pretensión a conseguirla ante un Oviedo que venía pertrechado a defender su plaza entre los candidatos a pelear por subir.

Pero, definitivamente las alegrías parecen estarle vetadas al conjunto azulgrana, que aunque fue el único que llegó en varias ocasiones con peligro suficiente para marcharse al descanso con ventaja, la falta de tino y la inspiración del portero del Oviedo lo dejaron todo por decidir para la segunda mitad.

Y fue justo al comienzo del segundo período donde estuvo la clave que lo condicionó todo. Porque el error de Antonio Puertas al estrellar el balón en el cuerpo de Escandell en un mano a mano franco tras un pase de Javi Martínez que habilitó al almeriense ante el meta rival resultó ser el resorte que el Oviedo necesitó para despertar de su letargo.

Paunovic vio que Cubero tenía problemas para contener su flanco y mandó a los suyos a adentrarse por ahí. Y, aunque Alemao se encontró con la oposición de Magunagoitia y del poste en sus dos primeras tentativas, a la tercera empujó al fondo de la red el balón que le cayó suelto a sus pies en el área pequeña tras un servicio desde la izquierda de Lucas.

No entregó la cuchara

Pese a que la conmoción amenazó con dejarle tendido en la lona, rendirse no era una opción para el Eibar. San José miró a su banquillo y sacó toda la artillería que le quedaba a su disposición, empezando por Iván Gil, que reaparecía tras dos meses ausente por lesión, pasando por la entrada de Xeber y Guruzeta, y terminando por Aitor Galarza, el delantero del filial al que Joseba Etxeberria ya había dado la alternativa al concederle minutos sueltos tanto en su debut frente al Albacete en Ipurua, como ante el Elche en la siguiente jornada, allá por el 24 de enero.

Ipurua se postra ante Jonmi Cuando el choque ya enfilaba su recta final, un cabezazo del meta armero reventó el estadio armero

Los cambios del donostiarra no surtieron un efecto inmediato pero a la postre resultaron decisivos, puesto que Alkain fue objeto de la falta de Paulino que Iván Gil se encargó de colgar al área, donde Jonmi Magunagoitia subió a rematar a la desesperada para acabar marcando un gol que devolvió a Ipurua la sonrisa que llenó el rostro de un sorprendido guardameta zornotzarra.

El tanto que se verá repetido en todas las televisiones permite al Eibar aferrarse a un peñeño filamento de ilusión que tratará de encender de nuevo en su visita el próximo sábado (16.15 horas) a un Zaragoza agonizante.