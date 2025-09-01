Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Enrich marca el segundo gol del Huesca, que condenó al Eibar a la derrota.

Enrich amplía la maldición de los ex

Desconcierto. El menorquín aprovecha la turbación que provoca la expulsión de Arbilla por agresión a Sielva para enterrar al Eibar en el tiempo de prolongación

Letizia Gómez

Letizia Gómez

Eibar

Lunes, 1 de septiembre 2025, 23:43

La maldición que persigue al Eibar cuando se enfrenta a jugadores que han pasado por sus filas alcanzó este lunes su culmen cuando Sergi Enrich ... marcó el gol del triunfo oscense en pleno desconcierto armero provocado por la expulsión de Arbilla por una inexplicable agresión a Óscar Sielva. La provocación del también exazulgrana no justifica en ningún caso la pérdida de papeles que protagonizó el capitán, que desestabilizó port completo al equipo al dejarlo con diez, dando las alas que el conjunto local buscaba en los últimos instantes.

