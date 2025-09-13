Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Eibar se topa con un cerrojo en la puerta

Frustrado. La escuadra armera sufrió su segunda derrota seguida lejos de casa ante un Cádiz que se apoyó en su portero para hacer valer el gol de Suso en la segunda mitad

Letizia Gómez

Letizia Gómez

Eibar

Sábado, 13 de septiembre 2025, 23:22

Frustración es el término que más se adecúa a la nueva derrota que el Eibar cosechó fuera de casa ante un Cádiz que sí supo ... sacar partido de una de sus pocas ocasiones. De tanto ir a la fuente en una segunda mitad eléctrica, el cántaro de los armeros se rompió y acabaron desesperados tras estrellarse ante un portero gaditano que, tras imponerse en un mano a mano previo ante Bautista, también fue capaz de rechazar un disparo final del ariete en el minuto 96, que Arambarri tampoco pudo remachar

