El Eibar presume de un gran surtido de esencias que emana aroma e ilusión

El Eibar desprende aroma a ilusión en este inicio de Liga. Tan solo han transcurrido dos jornadas del calendario, pero por lo que se ha ... podido oler tanto en Málaga (1-1) como ante el Granada (3-0) se percibe que el club armero ha hecho acopio de un excelente surtido de esencias que huelen a perfume del bueno.

Tras un verano en el que la dirección deportiva ha adquirido diez nuevos productos, gran parte de ellos a coste cero, el proceso de alquimia que Beñat San José inició desde que sustituyó a Etxeberria en febrero ha derivado en una fragancia que causó furor en su presentación en Ipurua.

El joven mediocentro Aleix Garrido perfumó el gol inaugural de Martón en La Rosaleda, así como el que supuso el segundo del Eibar a cargo de un Arbilla que llevaba dos largos años sin marcar. Manufacturado en La Masía, el charrito de solo 21 años parece haber dado con el lugar correcto para dar rienda suelta a todos los aromas que ha ido macerando.

Pero el principal motivo de orgullo para la masa social azulgrana lo propició la magistral actuación del eibarrés Jon Magunazelaia, que se dedicó a esparcir una calidad que enamoró a los asistentes y que contagió de pleno a un Guruzeta magnetizado por el hipnotizante olor que le llegaba a su flanco.

Pero como los goles los que marcan el precio final que se le impondrá al recipiente que se ha colocado en el expositor, el más valorado hasta la fecha por los clientes no es otro que Javier Martón, que haciendo gala de una efectividad pasmosa ya acumula dos goles en dos partidos, y aún se ha quedado corto, ya que ante el Granada anotó otro a pase de Magunazelaia que fue anulado por fuera de juego. El navarro ha hecho olvidar que Jon Bautista, el máximo goleador de la pasada temporada con 11 goles, lleva ya mes y medio sin poder trabajar con el grupo aquejado de unas molestias en la rodilla.

Ante semejante surtido, parecía difícil que otros perfumes también fueran capaces de destacar, pero resultó que, cuando Álvaro Rodríguez destapó el tapón de su tarro en una posición adelantada a la que supuestamente ha venido a ocupar, conquistó la glándula pituitaria de propios y extraños.