El uno por uno del Eibar - Deportivo
Un gol de Ares en la prolongación evita la primera derrota del Eibar en Ipurua
Eibar
Domingo, 28 de septiembre 2025, 11:39
4
Jonmi
Enérgico. Se lanzó al lado contrario al que Yeremay dirigió su disparo desde el punto de penalti, aunque poco después repelió otro ajustado disparo ... del canario, salvando a su equipo de recibir el segundo gol.
3
Cubero
Demandado. Las incisivas llegadas que el Deportivo generó por su banda le tuvieron muy ocupado.
2
Marco Moreno
Controvertido. Su pugna con Stoichkov por despejar un balón dividido derivó en el penalti que permitió al Deportivo adelantarse en el marcador.
4
Jair Amador
Concienzudo. Repelió con determinación en el segundo palo un remate de Mulattieri al inicio de la segunda mitad.
4
Buta
Punzante. Los pasillos que encontró el portugués fueron la principal fuente de peligro.
4
Sergio
Entregado. Se multiplicó para proteger la medular.
3
Nolaskoain
Provechoso. Peleó y sufrió, pero se dejó la piel por el equipo.
3
Corpas
Diligente. No fue su partido más brillante, pero luchó lo indecible.
4
Guruzeta
Espontáneo. Buscó el empate con dos disparos al final de la primera parte que se le escaparon.
2
Magunazelaia
Recatado. Bien amarrado, el eibarrés apenas pudo entrar en acción y fue sustituido por Aleix Garrido tras el descanso.
4
Bautista
Rechazado. Tras una primera mitad discreta, asedió en la segunda a un Germán Parreño que le rechazó un disparo a bocajarro.
4
Aleix Garrido
Vehemente. Su salida propició que el Eibar tomar el bastón de mando para buscar el empate.
5
Adu Ares
Fervoroso. Germán le impidió marcar nada más saltar, pero el bilbaíno consiguió su objetivo en la prolongación.
2
Álvaro
Cuidadoso.
2
Xeber
Galante. Sirvió el pase que habilitó a Bautista ante Germán Parra.
1
Javier Martón
Recuperado. Dispuso de un último cuarto de hora.
