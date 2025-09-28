El uno por uno del Eibar - Deportivo

Enérgico. Se lanzó al lado contrario al que Yeremay dirigió su disparo desde el punto de penalti, aunque poco después repelió otro ajustado disparo ... del canario, salvando a su equipo de recibir el segundo gol.

3 Cubero

Demandado. Las incisivas llegadas que el Deportivo generó por su banda le tuvieron muy ocupado.

2 Marco Moreno

Controvertido. Su pugna con Stoichkov por despejar un balón dividido derivó en el penalti que permitió al Deportivo adelantarse en el marcador.

4 Jair Amador

Concienzudo. Repelió con determinación en el segundo palo un remate de Mulattieri al inicio de la segunda mitad.

4 Buta

Punzante. Los pasillos que encontró el portugués fueron la principal fuente de peligro.

4 Sergio

Entregado. Se multiplicó para proteger la medular.

3 Nolaskoain

Provechoso. Peleó y sufrió, pero se dejó la piel por el equipo.

3 Corpas

Diligente. No fue su partido más brillante, pero luchó lo indecible.

4 Guruzeta

Espontáneo. Buscó el empate con dos disparos al final de la primera parte que se le escaparon.

2 Magunazelaia

Recatado. Bien amarrado, el eibarrés apenas pudo entrar en acción y fue sustituido por Aleix Garrido tras el descanso.

4 Bautista

Rechazado. Tras una primera mitad discreta, asedió en la segunda a un Germán Parreño que le rechazó un disparo a bocajarro.

4 Aleix Garrido

Vehemente. Su salida propició que el Eibar tomar el bastón de mando para buscar el empate.

5 Adu Ares

Fervoroso. Germán le impidió marcar nada más saltar, pero el bilbaíno consiguió su objetivo en la prolongación.

2 Álvaro

Cuidadoso.

2 Xeber

Galante. Sirvió el pase que habilitó a Bautista ante Germán Parra.

1 Javier Martón

Recuperado. Dispuso de un último cuarto de hora.