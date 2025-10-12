Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

LaLiga Hypermotion Jornada 9 D12/10 · Árbitro: Alejandro Morilla Turrión

Escudo Sociedad Deportiva Eibar

Eibar

16:15h.

0

-

0

Castellón

Escudo Club Deportivo Castellón

Min. 27

[ALTERNATIVE TEXT]

EIB

[ALTERNATIVE TEXT]

CAS

Sigue en directo el Eibar -Castellón

Las tres últimas derrotas consecutivas sufridas como visitante fuerzan al cuadro armero a seguir siendo el mejor local ante un Castellón relanzado

Minuto a minuto

El Diario Vasco

El Diario Vasco

Domingo, 12 de octubre 2025, 16:01

Icono27'

Fuera de juego, Eibar. Aleix Garrido intentó un pase en profundidad pero Jon Bautista estaba en posición de fuera de juego.

Icono23'

Adam Jakobsen (Castellón) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono23'

Falta de Marco Moreno (Eibar).

Icono22'

Remate fallado por Cala (Castellón) remate con la izquierda desde el centro del área que se pierde por la izquierda tras un contraataque.

Icono22'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Kenneth Mamah (Castellón) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Awer Mabil.

Icono20'

Remate fallado por Kenneth Mamah (Castellón) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono19'

Lucas Alcázar (Castellón) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono19'

Falta de Jon Bautista (Eibar).

Icono18'

Corner,Castellón. Corner cometido por Sergio Álvarez.

Icono18'

Remate rechazado de Cala (Castellón) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Adam Jakobsen.

Icono17'

Alberto Jiménez (Castellón) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono17'

Falta de Sergio Álvarez (Eibar).

Icono13'

Jérémy Mellot (Castellón) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono13'

Falta de Sergio Álvarez (Eibar).

Icono12'

Remate fallado por Alberto Jiménez (Castellón) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho tras un saque de esquina.

Icono11'

Corner,Castellón. Corner cometido por Anaitz Arbilla.

Icono11'

Remate rechazado de Cala (Castellón) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Kenneth Mamah.

Icono9'

Remate rechazado de Adu Ares (Eibar) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Jon Magunazelaia.

Icono7'

Remate rechazado de Aleix Garrido (Eibar) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Sergio Cubero.

Icono4'

Remate rechazado de Jon Bautista (Eibar) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Jon Magunazelaia.

4'

Se reanuda el partido.

2'

El juego está detenido debido a una lesión Lucas Alcázar (Castellón).

Icono1'

Fuera de juego, Eibar. Anaitz Arbilla intentó un pase en profundidad pero Jon Magunazelaia estaba en posición de fuera de juego.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Beñat San José

4-2-3-1

Alineación

Jonmi Magunagoitia

portero

Sergio Cubero

defensa

Marco Moreno

defensa

Anaitz Arbilla

defensa

Álvaro Rodríguez

defensa

Aleix Garrido

centrocampista

Sergio Álvarez

centrocampista

Xeber Alkain

centrocampista

Jon Magunazelaia

centrocampista

Malcom Abdulai Ares Djaló

centrocampista

Jon Bautista

Delantero

Pablo Hernández

4-2-3-1

Alineación

Romain Matthys

portero

Jérémy Mellot

defensa

Alberto Jiménez

defensa

Salva Ruiz

defensa

Lucas Alcázar

defensa

Ronaldo Pompeu da Silva

centrocampista

Marc-Olivier Doué

centrocampista

Awer Mabil

centrocampista

Álex Calatrava Torrado

centrocampista

Kenneth Mamah

centrocampista

Adam Jakobsen

Delantero

Estadísticas

41,7%

CAS

EIB

58,3%

CAS

CAS

0 Goles 0
0 Remates a puerta 1
0 Remates fuera 3
0 Remates al palo 0
3 Asistencias 5
4 Faltas cometidas 0

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sigue en directo el Eibar -Castellón

Sigue en directo el Eibar -Castellón