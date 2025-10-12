Sigue en directo el Eibar -Castellón

Secciones
LaLiga Hypermotion Jornada 9 D12/10 · Árbitro: Alejandro Morilla Turrión
Eibar
16:15h.
0
-
0
Castellón
Min. 27
EIB
CAS
Domingo, 12 de octubre 2025, 16:01
27'
Fuera de juego, Eibar. Aleix Garrido intentó un pase en profundidad pero Jon Bautista estaba en posición de fuera de juego.
23'
Adam Jakobsen (Castellón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
23'
Falta de Marco Moreno (Eibar).
22'
Remate fallado por Cala (Castellón) remate con la izquierda desde el centro del área que se pierde por la izquierda tras un contraataque.
22'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Kenneth Mamah (Castellón) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Awer Mabil.
20'
Remate fallado por Kenneth Mamah (Castellón) remate con la derecha desde el centro del área.
19'
Lucas Alcázar (Castellón) ha recibido una falta en la banda derecha.
19'
Falta de Jon Bautista (Eibar).
18'
Corner,Castellón. Corner cometido por Sergio Álvarez.
18'
Remate rechazado de Cala (Castellón) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Adam Jakobsen.
17'
Alberto Jiménez (Castellón) ha recibido una falta en campo contrario.
17'
Falta de Sergio Álvarez (Eibar).
13'
Jérémy Mellot (Castellón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
13'
Falta de Sergio Álvarez (Eibar).
12'
Remate fallado por Alberto Jiménez (Castellón) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho tras un saque de esquina.
11'
Corner,Castellón. Corner cometido por Anaitz Arbilla.
11'
Remate rechazado de Cala (Castellón) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Kenneth Mamah.
9'
Remate rechazado de Adu Ares (Eibar) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Jon Magunazelaia.
7'
Remate rechazado de Aleix Garrido (Eibar) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Sergio Cubero.
4'
Remate rechazado de Jon Bautista (Eibar) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Jon Magunazelaia.
4'
Se reanuda el partido.
2'
El juego está detenido debido a una lesión Lucas Alcázar (Castellón).
1'
Fuera de juego, Eibar. Anaitz Arbilla intentó un pase en profundidad pero Jon Magunazelaia estaba en posición de fuera de juego.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Beñat San José
4-2-3-1
Jonmi Magunagoitia
portero
Sergio Cubero
defensa
Marco Moreno
defensa
Anaitz Arbilla
defensa
Álvaro Rodríguez
defensa
Aleix Garrido
centrocampista
Sergio Álvarez
centrocampista
Xeber Alkain
centrocampista
Jon Magunazelaia
centrocampista
Malcom Abdulai Ares Djaló
centrocampista
Jon Bautista
Delantero
Pablo Hernández
4-2-3-1
Romain Matthys
portero
Jérémy Mellot
defensa
Alberto Jiménez
defensa
Salva Ruiz
defensa
Lucas Alcázar
defensa
Ronaldo Pompeu da Silva
centrocampista
Marc-Olivier Doué
centrocampista
Awer Mabil
centrocampista
Álex Calatrava Torrado
centrocampista
Kenneth Mamah
centrocampista
Adam Jakobsen
Delantero
41,7%
EIB
58,3%
CAS
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|1
|0
|Remates fuera
|3
|0
|Remates al palo
|0
|3
|Asistencias
|5
|4
|Faltas cometidas
|0
|
