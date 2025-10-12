Así te hemos contado el empate casero de los armeros

Secciones
LaLiga Hypermotion Jornada 9 D12/10 · Árbitro: Alejandro Morilla Turrión
Eibar
16:15h.
0
-
0
Castellón
Finalizado
EIB
CAS
Tarjeta amarilla Min 44'
A. Rodríguez ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 44'
Kenneth Mamah ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 57'
Ronaldo Pompeu da Silva ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 62'
Marc-Olivier Doué ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 94'
Tommaso De Nipoti ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
El Diario Vasco
Domingo, 12 de octubre 2025, 18:21
Final del partido, Eibar 0, Castellón 0.
90'+8'
Final segunda parte, Eibar 0, Castellón 0.
90'+7'
Remate fallado por Jon Bautista (Eibar) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Toni Villa con un centro al área tras un saque de esquina.
90'+7'
Corner,Eibar. Corner cometido por Lucas Alcázar.
90'+5'
Tommaso De Nipoti (Castellón) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
90'+5'
Falta de Tommaso De Nipoti (Castellón).
90'+5'
Anaitz Arbilla (Eibar) ha recibido una falta en la banda izquierda.
90'+3'
Fuera de juego, Eibar. Aritz Arambarri intentó un pase en profundidad pero Javi Martón estaba en posición de fuera de juego.
90'+3'
Remate rechazado de Sergio Álvarez (Eibar) remate con la derecha desde el centro del área.
90'+1'
Corner,Castellón. Corner cometido por Jon Guruzeta.
90'+1'
El cuarto árbitro ha anunciado 7 minutos de tiempo añadido.
90'
Corner,Castellón. Corner cometido por Jon Guruzeta.
90'
Remate rechazado de Jérémy Mellot (Castellón) remate con la derecha desde fuera del área.
89'
Jérémy Mellot (Castellón) ha recibido una falta en campo contrario.
89'
Falta de Jon Guruzeta (Eibar).
88'
Beñat Gerenabarrena (Castellón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
88'
Falta de Javi Martón (Eibar).
87'
Fuera de juego, Eibar. Anaitz Arbilla intentó un pase en profundidad pero Toni Villa estaba en posición de fuera de juego.
87'
Mano de Nick Markanich (Castellón).
86'
Cambio en Eibar, entra al campo Toni Villa sustituyendo a Adu Ares.
86'
Cambio en Eibar, entra al campo Aritz Arambarri sustituyendo a Marco Moreno.
85'
Remate fallado por Cala (Castellón) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área tras un contraataque.
82'
Falta de Beñat Gerenabarrena (Castellón).
82'
Javi Martón (Eibar) ha recibido una falta en campo contrario.
82'
Mano de Cala (Castellón).
81'
Cambio en Castellón, entra al campo Nick Markanich sustituyendo a Kenneth Mamah.
80'
Remate parado. Cala (Castellón) remate con la izquierda desde fuera del área.
79'
Falta de Marco Moreno (Eibar).
79'
Tommaso De Nipoti (Castellón) ha recibido una falta en campo contrario.
76'
Falta de Jon Bautista (Eibar).
76'
Alberto Jiménez (Castellón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
75'
Cambio en Castellón, entra al campo Pablo Santiago sustituyendo a Adam Jakobsen.
75'
Cambio en Castellón, entra al campo Beñat Gerenabarrena sustituyendo a Ronaldo.
73'
Cambio en Eibar, entra al campo Peru Nolaskoain sustituyendo a Sergio Cubero debido a una lesión.
73'
Cambio en Eibar, entra al campo Javi Martón sustituyendo a Jon Magunazelaia.
71'
Se reanuda el partido.
71'
El juego está detenido debido a una lesión Lucas Alcázar (Castellón).
71'
El juego está detenido debido a una lesión Sergio Cubero (Eibar).
68'
Adam Jakobsen (Castellón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
68'
Falta de Marco Moreno (Eibar).
68'
Remate fallado por Jon Magunazelaia (Eibar) remate con la izquierda desde mas de 30 metros.
64'
Se reanuda el partido.
64'
Cambio en Eibar, entra al campo Javi Martínez sustituyendo a Xeber Alkain.
64'
Se reanuda el partido.
64'
Cambio en Eibar, entra al campo Jon Guruzeta sustituyendo a Aleix Garrido.
63'
Marc-Olivier Doué (Castellón) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
63'
El juego está detenido debido a una lesión Jon Magunazelaia (Eibar).
63'
El juego está detenido (Castellón).
62'
Fuera de juego, Castellón. Ronaldo intentó un pase en profundidad pero Lucas Alcázar estaba en posición de fuera de juego.
61'
Cambio en Castellón, entra al campo Tommaso De Nipoti sustituyendo a Awer Mabil.
60'
Salva Ruiz (Castellón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
60'
Falta de Sergio Cubero (Eibar).
58'
Se reanuda el partido.
58'
El juego está detenido debido a una lesión Lucas Alcázar (Castellón).
58'
Ronaldo (Castellón) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
58'
Falta de Ronaldo (Castellón).
58'
Adu Ares (Eibar) ha recibido una falta en la zona defensiva.
56'
Corner,Castellón. Corner cometido por Anaitz Arbilla.
56'
Remate rechazado de Awer Mabil (Castellón) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Ronaldo.
54'
Remate fallado por Adu Ares (Eibar) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
53'
Fuera de juego, Castellón. Awer Mabil intentó un pase en profundidad pero Alberto Jiménez estaba en posición de fuera de juego.
53'
Remate rechazado de Awer Mabil (Castellón) remate con la derecha desde fuera del área.
51'
Falta de Sergio Álvarez (Eibar).
51'
Kenneth Mamah (Castellón) ha recibido una falta en campo contrario.
49'
Remate rechazado de Ronaldo (Castellón) remate con la derecha desde fuera del área.
47'
Se reanuda el partido.
46'
El juego está detenido debido a una lesión Sergio Cubero (Eibar).
Empieza segunda parte Eibar 0, Castellón 0.
45'+3'
Final primera parte, Eibar 0, Castellón 0.
45'+2'
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
45'+2'
Remate fallado por Adam Jakobsen (Castellón) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Alberto Jiménez.
45'
Kenneth Mamah (Castellón) ha visto tarjeta amarilla.
45'
Álvaro Rodríguez (Eibar) ha visto tarjeta amarilla.
44'
Corner,Castellón. Corner cometido por Jonmi Magunagoitia.
44'
Remate parado alto y por el centro de la portería. Kenneth Mamah (Castellón) remate con la derecha a quemarropa desde el lado izquierdo. Asistencia de Lucas Alcázar.
42'
Remate fallado por Kenneth Mamah (Castellón) remate con la derecha desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería tras un saque de esquina.
41'
Se reanuda el partido.
41'
El juego está detenido debido a una lesión Jonmi Magunagoitia (Eibar).
40'
Remate parado. Awer Mabil (Castellón) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
40'
Corner,Castellón. Corner cometido por Jonmi Magunagoitia.
40'
Kenneth Mamah (Castellón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
40'
Falta de Adu Ares (Eibar).
38'
Fuera de juego, Castellón. Romain Matthys intentó un pase en profundidad pero Awer Mabil estaba en posición de fuera de juego.
37'
Alberto Jiménez (Castellón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
37'
Falta de Jon Bautista (Eibar).
34'
Mano de Cala (Castellón).
31'
Remate parado. Adam Jakobsen (Castellón) remate con la derecha desde el centro del área.
27'
Fuera de juego, Eibar. Aleix Garrido intentó un pase en profundidad pero Jon Bautista estaba en posición de fuera de juego.
23'
Adam Jakobsen (Castellón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
23'
Falta de Marco Moreno (Eibar).
22'
Remate fallado por Cala (Castellón) remate con la izquierda desde el centro del área que se pierde por la izquierda tras un contraataque.
22'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Kenneth Mamah (Castellón) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Awer Mabil.
20'
Remate fallado por Kenneth Mamah (Castellón) remate con la derecha desde el centro del área.
19'
Lucas Alcázar (Castellón) ha recibido una falta en la banda derecha.
19'
Falta de Jon Bautista (Eibar).
18'
Corner,Castellón. Corner cometido por Sergio Álvarez.
18'
Remate rechazado de Cala (Castellón) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Adam Jakobsen.
17'
Alberto Jiménez (Castellón) ha recibido una falta en campo contrario.
17'
Falta de Sergio Álvarez (Eibar).
13'
Jérémy Mellot (Castellón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
13'
Falta de Sergio Álvarez (Eibar).
12'
Remate fallado por Alberto Jiménez (Castellón) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho tras un saque de esquina.
11'
Corner,Castellón. Corner cometido por Anaitz Arbilla.
11'
Remate rechazado de Cala (Castellón) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Kenneth Mamah.
9'
Remate rechazado de Adu Ares (Eibar) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Jon Magunazelaia.
7'
Remate rechazado de Aleix Garrido (Eibar) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Sergio Cubero.
4'
Remate rechazado de Jon Bautista (Eibar) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Jon Magunazelaia.
4'
Se reanuda el partido.
2'
El juego está detenido debido a una lesión Lucas Alcázar (Castellón).
1'
Fuera de juego, Eibar. Anaitz Arbilla intentó un pase en profundidad pero Jon Magunazelaia estaba en posición de fuera de juego.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Beñat San José
4-2-3-1
Jonmi Magunagoitia
portero
Peru Nolaskoain
Sustituto
Aritz Arambarri
Sustituto
Anaitz Arbilla
defensa
Álvaro Rodríguez
defensa
Jon Guruzeta
Sustituto
Sergio Álvarez
centrocampista
Javi Martínez
Sustituto
Javi Martón
Sustituto
Toni Villa
Sustituto
Jon Bautista
Delantero
Pablo Hernández
4-2-3-1
Romain Matthys
portero
Jérémy Mellot
defensa
Alberto Jiménez
defensa
Salva Ruiz
defensa
Lucas Alcázar
defensa
Beñat Gerenabarrena
Sustituto
Marc-Olivier Doué
centrocampista
Tommaso De Nipoti
Sustituto
Álex Calatrava Torrado
centrocampista
Nick Markanich
Sustituto
Pablo Santiago
Sustituto
49,7%
EIB
50,3%
CAS
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|5
|3
|Remates fuera
|5
|0
|Remates al palo
|0
|4
|Asistencias
|13
|13
|Faltas cometidas
|6
|
