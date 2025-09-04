Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
César Palacios, durante la rueda de prensa. MORQUECHO
SD Eibar

Cesar Palacios celebra la «ilusión» que sienten en el Eibar «por cada fichaje que hemos hecho»

El director deportivo resalta que la mudanza a las nuevas instalaciones de Areitio supone un punto de inflexión «que nos hará más fuertes»

Letizia Gómez

Letizia Gómez

Eibar

Jueves, 4 de septiembre 2025, 02:00

Como es costumbre cada vez que se llega al final de cada mercado de fichajes, César Palacios compareció ante los medios en la sala de ... prensa de Ipurua para realizar una valoración de la planificación de la plantilla confeccionada para el curso 2025/26, que se ha saldado con la llegada de diez refuerzos, más la incorporación definitiva de Ander Madariaga al primer equipo con el dorsal 16, aparcando el 29 que lució en la pasada campaña. Además, se han producido once bajas entre salidas y cesiones. Un total de 21 movimientos en un verano fructífero y sin demasiados sobresaltos, que ha propiciado que el Eibar pudiera comenzar el campeonato con un plantel que se cerró con las últimas llegadas de Álvaro Rodríguez y Adu Ares, que ya debutaron en ante el Granada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abuchean a una mujer en la playa de La Concha por borrar un mensaje en contra de Israel
  2. 2

    Condenado a dos años de cárcel el médico homeópata de Baiona que pasa consulta en Donostia
  3. 3 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  4. 4 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián
  5. 5

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  6. 6 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  7. 7 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  8. 8

    Bélgica da un nuevo espaldarazo a CAF en la adjudicación del supercontrato
  9. 9 Graves daños materiales y una persona afectada por inhalación de humo en un incendio en una empresa de Irun
  10. 10 Oyarzabal no se traga la versión de Lamine sobre el penalti: «¡Anda ya!»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cesar Palacios celebra la «ilusión» que sienten en el Eibar «por cada fichaje que hemos hecho»

Cesar Palacios celebra la «ilusión» que sienten en el Eibar «por cada fichaje que hemos hecho»