Cesar Palacios celebra la «ilusión» que sienten en el Eibar «por cada fichaje que hemos hecho»

Como es costumbre cada vez que se llega al final de cada mercado de fichajes, César Palacios compareció ante los medios en la sala de ... prensa de Ipurua para realizar una valoración de la planificación de la plantilla confeccionada para el curso 2025/26, que se ha saldado con la llegada de diez refuerzos, más la incorporación definitiva de Ander Madariaga al primer equipo con el dorsal 16, aparcando el 29 que lució en la pasada campaña. Además, se han producido once bajas entre salidas y cesiones. Un total de 21 movimientos en un verano fructífero y sin demasiados sobresaltos, que ha propiciado que el Eibar pudiera comenzar el campeonato con un plantel que se cerró con las últimas llegadas de Álvaro Rodríguez y Adu Ares, que ya debutaron en ante el Granada.

Pero lo primero que resaltó el responsable de la configuración del bloque fue el «punto de inflexión» que ha supuesto la 'mudanza' a la ciudad deportiva de Areitio después de seis largos años de espera para ver el sueño del club hecho realidad. «El primer cambio importante es el estreno de nuestra casa, Areitio. Hay que darle el valor a muchísimas personas que han hecho posible que estemos trabajando allí».

Para el navarro «ponerla en funcionamiento ha sido un esfuerzo muy grande, que supone un cambio significativo y estratégico para el club, que nos hace sentirnos orgullosos de estar ahí y poder trabajar con ese nivel de instalaciones». Quiso lanzar un mensaje de agradecimiento «a la base de jugadores que se quedó al terminar el curso», ya que insiste en que «hay que dar importancia a la gente que quiere estar y ha apostado por seguir aquí».

También concedió un valor especial al hecho de que prácticamente todos los fichajes llegaron antes de que comenzara la competición, lo que ha permitido a Beñat San José disponer de más tiempo de calidad para preparar el arranque liguero. «Partimos de la base de que contábamos con un cuerpo técnico que logró que todos termináramos con ganas de más, las incorporaciones pensando en ser más competitivos».

Y después de que todos, menos Jair y Luis López hayan debutado, asegura que están «ilusionados con cada uno de los fichajes». Añade, además que «el 90% han sido los jugadores que planificamos desde el inicio, lo que nos ha permitido trabajar con fuerza desde el principio».

Ante los recortes económicos sufridos en este quinto año consecutivo en la categoría de plata, Palacios fue muy cauto a la hora de hablar de objetivos. «No somos el Eibar que bajó de primera con una fuerza económica grande. Ahora tenemos menos recursos y hay que ser realistas. El valor del club es ser competitivo cada domingo. No debemos ponernos más responsabilidad de la debida».

Catorce euskaldunes

Las incorporaciones de Olaetxea, Madariaga, Martón y Ares han elevado a 14 el número de vascos de la plantilla del Eibar, en lo que supone una clara apuesta del club por seguir impulsando el sentimiento de pertenencia. «Se ha apostado por gente del entorno, que conozcan el club, la ciudad y Euskadi refuerza el sentimiento de permanencia», que para César Palacios «nos hace más fuertes y facilita mucho la adaptación», por lo que se ha establecido como «una línea a seguir por el Eibar. Que los que vengan sientan al Eibar».

Aún así, con la competencia actual existente a cada lado de la autopista, asegura que «también hay que tener gente de fuera, porque buscamos personas que puedan encajar en la manera de ser del club. Estamos contentos con el grupo humano que tenemos, con 24 jugadores más los chicos del filial, hemos creado un fuerte bloque».

Sin duda, el vínculo más fuerte se genera «con los frutos que ya está dando la cantera», como ha ocurrido con Cubero y Larrañaga, asentados ya bajo la batuta de San José así como con Madariaga, que se ha ganado el derecho a ser considerado integrante del primer equipo a todos los efectos, pese a la lesión que sufrió el curso pasado.