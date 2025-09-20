De la alegría inicial a la desolación final

El deseo del Eibar de estrenar en Granada su casillero de victorias se vio frustrado tras una mala segunda mitad de las armeras. Fue ... cuestión de un cuarto de hora lo que le hizo falta al conjunto nazarí para darle la vuelta al primer gol del curso que adelantó a las armeras con la inestimable ayuda de su excompañera Jujuba, para acabar sentenciando la goleada por medio de un penalti por mano clara de la defensa Carla Andrés.

Granada Hirao; Cristina Postigo, Jujuba, Alba, Baquerizo; Laura Pérez (Barquero, m. 64), Miku Kojima (Yoli Sierra, m. 78), Ariadna García, Lauri Requena (Andrea Gómez, m. 86), Sonya Keefe (Blanca, m. 64), Clara Rodríguez (Solvoll, m. 46). 3 - 1 Eibar Eunate; Ane Etxezarreta (Iara Lacosta, m. 64), Carla Andrés, Mireia, Garazi Facila; Patri Ojeda (Guereñu, m. 64), Arene (Carmen Álvarez, m. 77), Alimata, Laura Camino (Malen Uranga, m. 46); Opa Clement, Enma Moreno (Iribarren, m. 53) Goles: 0-1, Jujuba en propia puerta (m. 24). 1-1, Sonya Keefe (m. 53). 2-1, Lauri (m. 60). 3-1, Lauri (m. 71), de penalti.

Árbitro: Zuleima González González, del comité gallego. Amonestó a Miku Kojima y Keefe, y a Mireia Masegur.

Incidencias: La Ciudad Deportiva del Granada registró 270 espectadores.

La alegría y la esperanza que generó el gol en propia puerta de la brasileña y que adelantó a las de Iñaki Goikoetxea, no fue más que un espejismo que comenzó a diluirse después del tanto que anotó Keefe y que puso las tablas en el marcador al inicio del paso por los vestuarios. Además, se evaporó por completo cuando pocos minutos después Lauri confirmó la remontada con el primer gol del doblete que firmó la capitana blanquiroja.

Esta vez la línea defensiva que sujeta gran parte de la fortaleza del bloque azulgrana se cayó con todo el equipo, sin que la nueva apuesta ofensiva que realizó el debarra lograra tener la eficacia que tanto se está echando de menos en este arranque de temporada en las armeras.

Y eso que Goikoetxea buscó sorprender al rival otorgando la titularidad a la delantera tanzana Opa Clement, que tras ser convocada anteriormente sin llegar a saltar ante el Badalona Women, formó una inédita pareja junto a Enma Moreno.

Precisamente este cambio de dupla atacante fue la principal novedad que introdujo el técnico azulgrana en su plan de acción en tierras andaluzas, junto a la inclusión de Patri Ojeda en lugar de la eibarresa Marta López de Guereñu, aunque en esta ocasión el debarra adelantó la posición de la canaria.

Y en un principio la táctica pareció funcionar, especialmente cuando Etxezarreta envió al segundo palo la falta que Carla había colgado al área, con tal fortuna que un error de entendimiento entre la portera y la exarmera Jujuba acabó con el balón colándose en la portería granadina.

Las guipuzcoanas se las prometían muy felices después de lograr el ansiado gol que se les había resistido en los tres partidos anteriores. Sin embargo, el Eibar al inicio del segundo acto perdió el control del balón y de un partido que se puso en contra. El conjunto armero sigue sin conocer la victoria en lo que va de curso.