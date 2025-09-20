Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La armera Camino trata de robarle el balón a Miku. GRANADA CF

Liga F

De la alegría inicial a la desolación final

El Eibar se adelantó con su primer gol del curso, anotado en propia puerta por Jujuba, pero el Granada sentenció de penalti su remontada

Letizia Gómez

Letizia Gómez

Eibar

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

El deseo del Eibar de estrenar en Granada su casillero de victorias se vio frustrado tras una mala segunda mitad de las armeras. Fue ... cuestión de un cuarto de hora lo que le hizo falta al conjunto nazarí para darle la vuelta al primer gol del curso que adelantó a las armeras con la inestimable ayuda de su excompañera Jujuba, para acabar sentenciando la goleada por medio de un penalti por mano clara de la defensa Carla Andrés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un hombre de 68 años muerto y su mujer herida en un incendio en su vivienda de Donostia
  2. 2

    Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido
  3. 3 El líder de una banda legendaria del rock español debe parar la gira por un cáncer
  4. 4

    «He ido con ella en ambulancia, estaba en shock. Se ha salvado porque ha salido al balcón, si llega a seguir a su marido...»
  5. 5

    Una sentencia abre la vía a miles de guipuzcoanos para poder reclamar por comisiones hipotecarias
  6. 6 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  7. 7

    Con tanto error grosero no se puede competir
  8. 8

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Betis. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  9. 9 Así ha sido la alfombra roja de la inauguración del Zinemaldia
  10. 10 Las confesiones de los famosos en la fiesta VIP del Zinemaldia: «He pensado mudarme de Madrid a San Sebastián»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco De la alegría inicial a la desolación final

De la alegría inicial a la desolación final