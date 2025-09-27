Adu Ares mantiene invicto el fortín del Eibar

Ipurua se encaminaba a sufrir su primera derrota de la temporada cuando, ya entrados en el minuto 92 Adu Ares rescató uno de los puntos ... que el Deportivo de la Coruña ya saboreaba para volar en solitario al frente de la tabla. La perseverancia y la ambición del Eibar en una segunda mitad en la que buscó de forma incansable igualar el tanto del penalti forzado por el exarmero Stoichkov antes del primer cuarto de hora encontraron la merecida recompensa con el disparo del bilbaíno, el único que consiguió batir a un inconmensurable Germán Parreño que había frustrado todas y cada una de las tentativas previas de los azulgranas.

El punto que rescató el extremo procedente del Athletic no solo evitó que el fortín eibarrés cayera derribado, sino que mantiene al conjunto azulgrana en los puestos cabeceros, impidiendo además que el Deportivo agrandara la brecha de cuatro puntos actual.

Consciente del elevado potencial ofensivo que venía exhibiendo el conjunto herculino, Beñat San José sacrificó al talentoso Aleix Garrido una de las piezas hasta ahora inamovibles de su tablero para apostar por la mayor capacidad de contención de Peru Nolaskoain.

El problema es que ni él ni nadie fue capaz de seguir la estela de un Yeremay eléctrico que, desde el mismo momento en el que sonó el pitido inicial, arrancó la moto y le dio gas a tope protagonizando unas transiciones imparables que obligaron a los armeros a guarecerse en su cueva.

Con el rival instalado en su área casi de continuo se antojaba más que complicado mantener intacto el fortín, y como ya viene siendo una tradición, tuvo que ser un exarmero el que, con polémica incluida, provocara la grieta que derribó el muro defensivo.

Apenas habían transcurrido 12 minutos cuando Stoichkov, que comparecía por segunda vez en Ipurua tras venir en la primera jornada en casa enfundado en la camiseta del Granada, metió el pie en la disputa de un balón dividido con Marco Moreno.

Y para sorpresa de todos los armeros, aunque en un principio pareció que la acción se resolvería con una falta en ataque del gaditano, el colegiado levantó el brazo y lo dirigió hacia el punto de penalti con tal determinación que ni siquiera hizo ademán de querer recurrir al monitor para comprobarlo.

Nada pudo hacer Jonmi para rechazar el sereno disparo con el que Yeremay adelantó a una escuadra herculina que se veía y sentía superior.

Los gallegos se pudieron marchar al descanso con una ventaja más holgada, puesto que el propio jugador canario estuvo muy cerca de volver a batir a Jonmi en la recta final de una primera parte en la que los armeros solo pudieron inquietar la portería contraria por medio de algunas incursiones de Buta y un par de disparos de Guruzeta que se marcharon fuera por muy poco.

Y aunque la segunda mitad comenzó con Jair Amador impidiendo que Mulattieri marcara el segundo y Yeremay rematando fuera un mano a mano en el que ya había superado al guardameta azulgrana, las tornas empezaron a cambiar en cuanto el donostiarra tiró del fondo de armario para dar oxígeno y mordiente a su propuesta ofensiva.

Después de que la inclusión de Aleix Garrido permitiera que el Eibar arrebatara el bastón de mando a su rival, las posteriores salidas de Adu Ares, Xeber y Martón el hostigamiento armero fue incesante. Nada más salir Adu Ares se encontró con una milagrosa mano de Germán que le privó de marcar, y lo mismo le ocurrió a Bautista pocos minutos después, cuando el de Orereta estrelló el balón en el cuerpo del portero tras ser habilitado en el área por Xeber Alkain. Quizás si se hubiera dejado caer ante la presión del defensa otro gallo habría cantado, pero quiso rematar la faena.

Pero aunque el premio se resistía a llegar, el conjunto azulgrana ni se desesperó ni se rindió. Tampoco lo hizo la afición armera que empujó tanto a los suyos, que todos pusieron el corazón para que el disparo de Adu Ares se colara en la portería tras pegar el cuerpo de un defensa.

El Eibar no pudo firmar el pleno de victorias, pero mantener su fortín invicto ante el líder es una gran señal de solidez.