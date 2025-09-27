Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Adu Ares mantiene invicto el fortín del Eibar

Un gol del bilbaíno en la prolongación evita la primera derrota del Eibar en Ipurua ante un líder que fue por delante gracias a un penalti forzado por Stoichkov a los 12 minutos de juego

Letizia Gómez

Letizia Gómez

Eibar

Sábado, 27 de septiembre 2025, 21:53

Ipurua se encaminaba a sufrir su primera derrota de la temporada cuando, ya entrados en el minuto 92 Adu Ares rescató uno de los puntos ... que el Deportivo de la Coruña ya saboreaba para volar en solitario al frente de la tabla. La perseverancia y la ambición del Eibar en una segunda mitad en la que buscó de forma incansable igualar el tanto del penalti forzado por el exarmero Stoichkov antes del primer cuarto de hora encontraron la merecida recompensa con el disparo del bilbaíno, el único que consiguió batir a un inconmensurable Germán Parreño que había frustrado todas y cada una de las tentativas previas de los azulgranas.

